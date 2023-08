Recordjaar in zicht voor Kinepolis

Kinepolis, de grootste bioscoopuitbater van het land heeft een sterke eerste jaarhelft achter de rug, na geen geweldig 2022.

De Kinepolis-groep ontving in de eerste helft van dit jaar 16,8 miljoen bezoekers, van wie 8,08 miljoen in het eerste kwartaal. Dat is 22,8 procent meer dan in de eerste helft van 2022. Veel leerrijker is een vergelijking met de situatie van voor de pandemie. Kinepolis (eind juni 111 bioscopen, 1.156 schermen, 200.000 zitplaatsen) haalt nu 94,7 procent van het aantal bezoekers dat het in dezelfde periode van 2019 had. In het tweede kwartaal was dat zelfs 97,9 procent. In heel 2022 haalde de groep maar 72,7 procent van het bezoekersaantal van 2019. Sinds 2019 zijn er wel één land (de Verenigde Staten), vijf nieuwbouwbioscopen en vier overnames bij gekomen. Op vergelijkbare basis (like-for-like) komt nog altijd 75 procent van de bezoekersaantallen van 2019, omdat de Hollywood-output ook een kwart kleiner is dan in 2019. Volgend jaar zou Hollywood, ondanks de huidige staking, terug in de buurt van de niveaus van 2019 moeten komen.

Kinepolis dankt de betere bezoekersaantallen onder meer aan The Super Mario Bros. Movie, Guardians of the Galaxy Vol.3 en Avatar: The Way of Water. Heel belangrijk om de rest van het jaar in te schatten, is dat de kaskrakers Barbie en Oppenheimer nog niet in de cijfers zitten, aangezien ze pas in juli in de zalen spelen.

De bezoekersaantallen zijn in het eerste halfjaar dus een absolute meevaller en ook de uitgaven per bezoeker blijven toenemen, zodat Kinepolis voor de eerste jaarhelft een recordomzet van 285,3 miljoen euro kan aankondigen. Dat is 25,1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, en 19,8 procent meer dan in de eerste zes maanden van 2019, met dus 5,3 procent minder verkochte tickets. Bezoekers willen duidelijk meer betalen voor beleving en premiumproducten (zoals cosy seats).

De bedrijfskasstroom (ebitda) is met 20,1 procent gestegen, tot 82,0 miljoen euro, en de ebitdal (ebitda aangepast voor huur) met 27,6 procent, tot 64,3 miljoen. Daar zien we toch dat de hogere operationele kosten (+37,3%) een verbetering van de marge tegenhouden. Lagere financiële kosten en een lager belastingtarief laten wel een ruime verdubbeling (+129%) van het nettoresultaat toe, tot 20,8 miljoen euro of 0,77 euro per aandeel.

Een teleurstelling is dat de netto financiële schuld niet afneemt, maar stabiliseert op 422,6 miljoen euro, maar 0,2 procent onder het niveau van eind vorig jaar. De ratio netto financiële schuld/ebitdal blijft boven 3 (3,2).





Conclusie

We hebben Kinepolis opgenomen in de favorieten voor de tweede jaarhelft, omdat we ook op basis van de halfjaarcijfers uitgaan van recordresultaten voor 2023. Dankzij Barbie, Oppenheimer en ideale weersomstandigheden met veel regendagen deze zomer zou dat ook zelfs het geval kunnen zijn in termen van bezoekersaantallen. Bovendien verwachten we de komende jaren ook dat de groep de draad van externe groei (overnames) weer opneemt. Al die positieve elementen zitten niet in de huidige koers verrekend (koopwaardig, rating 1B).

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 46,25 euro

Ticker: KIN BB

ISIN-code: BE0974274061

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,265 miljard euro

K/w 2022: 43

Verwachte k/w 2023: 22

Koersverschil 12 maanden: -4%

Koersverschil sinds jaarbegin: +14%

Dividendrendement: 0,6%