Recordcijfers voor Solvay

De Belgische chemiereus publiceerde fantastische cijfers over 2022, maar in 2023 nemen de volumes af.

In 2022 heeft Solvay met de kwartaalrapportering keer op keer kunnen verrassen. Na de positieve winstwaarschuwing van 24 oktober wisten we al dat de Belgische chemietrots fantastische cijfers zou publiceren voor 2022. Ook in het vierde kwartaal was nog steeds sprake van een stevige omzetgroei, al was die minder spectaculair dan in de voorgaande kwartalen: +21,6 procent (+15,2% organisch) tegenover nog 40,3 procent (29,5% organisch) in het derde kwartaal. Dat was bovendien slechts 1 procent boven de analistenconsensus van 3,252 miljard euro. Op groepsniveau zagen we in 2022 een omzetgroei van 32,9 procent, van 10,10 naar 13,43 miljard euro, waarvan 25,6 procent organische groei.

Nog straffer dan de sterke omzetgroei is dat de onderliggende bedrijfskasstroom (ebitda) nog positiever wist te verrassen. Met in het vierde kwartaal een klim van 28,6 procent, van 572 naar 736 miljoen euro, en 5 procent boven de analistenconsensus van 703 miljoen euro. De chemiereus was vorig jaar de kosteninflatie dus perfect de baas. Solvay kon de prijzen tot 30 procent optrekken zonder de volumes aan te tasten.

De ebitda-marge bedroeg vorig jaar 24,0 procent tegenover nog 23,3 procent in 2021 (ebitda van 2,36 naar 3,23 miljard euro). De winst per aandeel spurtte van 10,05 naar 16,80 euro (+67%) en het dividend wordt opgetrokken tot 4,05 euro per aandeel.

Er werd met grote belangstelling gekeken naar de prognoses van de bedrijfsleiding voor 2023. Die geeft aan dat de volumes afnemen en dat men rekent op een 3 tot 9 procent lagere ebtida en een vrije kasstroom van 750 miljoen tegenover nog bijna 1,1 miljard euro voor 2022.

Conclusie

Er was sprake van winstnemingen na de jaarcijfers. Tegen de boekwaarde, tegen 10 keer de verwachte winst voor dit jaar, 6 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda), mag het aandeel absoluut in portefeuille blijven. In de sector zien we momenteel meer koerspotentieel in het Duitse Bayer.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 107,60 euro

Ticker: SOLB BB

ISIN-code: BE0003470755

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 11,39 miljard euro

K/w 2021: 6

Verwachte k/w 2023: 10

Koersverschil 12 maanden: +5%

Koersverschil sinds jaarbegin: +14%

Dividendrendement: 3,8%