Proximus heeft een extreem lage waardering

De kwartaalcijfers van Proximus lagen in lijn met de verwachtingen. Het telecombedrijf voerde in januari voor de meeste bundels een prijsverhoging door. Dat deed de groepsomzet met 5,9 procent aandikken naar 1,49 miljard euro, een fractie boven de consensusprognose van 1,47 miljard. Proximus zag het aantal klanten bij mobiele telefonie, internet en gebundelde aanbiedingen stijgen, terwijl er een uitstroom was bij televisie en vaste lijnen.

Door de hoge kosteninflatie volgde de winstgevendheid de stijging van de omzet niet, integendeel. De brutobedrijfswinst of ebitda daalde met 3,5 procent naar 432 miljoen euro. Netto bleef er 95 miljoen euro over of 21,5 procent minder dan een jaar eerder. Die hoge kosten komen onder meer van loonstijgingen en de uitrol van het glasvezelnetwerk, waarvan de dekkingsgraad intussen 23 procent bedraagt. Proximus zal een nieuwe prijsverhoging doorvoeren in juli en volgt daarmee het voorbeeld van Telenet, maar ook dat zal weinig zoden aan de dijk zetten voor de ebitda.

De prognoses voor het volledige boekjaar blijven gehandhaafd. Proximus mikt op een omzetstijging met 1 tot 3 procent, de ebitda zal met 3 procent dalen naar 1,79 miljard euro. De vrije kasstroom bedroeg in het eerste kwartaal -99 miljoen euro door hogere belastingen en intrestlasten en de overname van edpnet. Proximus kocht in het eerste kwartaal de provider die in oktober vorig jaar bescherming tegen schuldeisers aanvroeg. Met de overname krijgt de telecomgroep er 46.000 internetklanten en 13.500 mobiele abonnees bij.

De olifant in de kamer bij Proximus is het torenhoge rendement (16,1%). Dit en volgend jaar keert de groep bruto 1,2 euro uit. Dat is niet houdbaar, omdat de uitkering hoger ligt dan de vrije kasstroom. Daarom halveert het dividend vanaf 2025 (boekjaar 2024) naar 0,6 euro. Maar zelfs dan blijft het rendement hoog.

Conclusie

De ondernemingswaarde bedraagt minder dan 3 keer de ebitda. Dat is extreem goedkoop. Of dat de bodem is, wordt altijd maar achteraf duidelijk, maar tegendraadse beleggers mogen het aandeel oppikken.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 7,46 euro

Markt: Euronext Brussel

Ticker: PROX BB

ISIN-code: BE0003810273

Beurskapitalisatie: 2,5 miljard euro

K/w 2022: 6,5

Verwachte k/w 2023: 6

Koersverschil 12 maanden: -56%

Koersverschil sinds jaarbegin: -18%

Dividendrendement: 16,1%