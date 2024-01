Positief jaareinde voor Hyloris

CEO Stijn Van Rompay verwacht de volgende achttien maanden vijf of zes nieuwe goedkeuringsaanvragen te kunnen indienen.

Hyloris sloot 2023 af met drie positieve berichten. Ten eerste was er begin december de Amerikaanse goedkeuring van HY-016, een van de drie generische producten in ontwikkeling. Het gaat om de eerste generische variant van Condylox-gel, een product tegen genitale en peri-anale wratten. Het product zal worden verdeeld via partner Padagis. De inkomsten voor Hyloris zullen beperkt zijn, gezien Condylox zelf een bescheiden jaaromzet van 9 miljoen dollar haalt.



Het tweede bericht kondigde de gezamenlijke ontwikkeling aan met partner AFT Pharmaceuticals van HY-090, een nieuw, lokaal werkend kandidaat-product tegen het brandendemondsyndroom. Daarmee wordt de samenwerking met AFT Pharmaceuticals voor de verkoop in de Verenigde Staten van Maxigesic IV uitgebreid.



Tot slot kondigde Hyloris positieve resultaten aan van een pivotale klinische studie met HY-029, een orale toedieningsvorm van Valacyclovir, een antiviraal middel tegen infecties als gevolg van herpesvirussen. Die effenen het pad voor de indiening in 2024 van de goedkeuringsaanvraag in de Verenigde Staten. In oktober was er ook al de onverwachte licentieovereenkomst met Key Pharmaceuticals voor de verdere ontwikkeling en de toekomstige verkoop.



CEO Stijn Van Rompay verwacht de volgende achttien maanden vijf of zes nieuwe goedkeuringsaanvragen te kunnen indienen. De portefeuille is gegroeid naar zeventien moleculen, waarvan er twee goedgekeurd zijn (Sotalol IV en Maxigesic IV), en drie generische kandidaat-middelen. De ambitie blijft te groeien naar een portefeuille van dertig moleculen, met eigen ontwikkelingen en licentienames.

Conclusie

Het aandeel van Hyloris reageert gunstig op positief nieuws uit de pijplijn. Maar vooralsnog is de nieuwsstroom te karig om een structurele stijging in te luiden. We kijken uit naar de eerste verkoop van Maxigesic in de Verenigde Staten en de verdere ontwikkelingen in 2024. Afwachten of het drukke jaareinde een voorbode is voor een nieuwsrijker 2024. Koopwaardig.



Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 12,80 euro

Ticker: HYL BB

ISIN-code: BE0974363955

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 358,4 miljoen euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: +9,2%

Koersverschil sinds jaarbegin: -2,7%

Dividendrendement: –