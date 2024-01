Pijnlijk povere returns bij GBL

Het vertrouwen dat GBL een meerwaarde kan bieden aan beleggers is helemaal zoek.

Ook 2023 was voor de aandeelhouders van GBL een jaar om snel te vergeten. De koers verloor vorig jaar 6 procent, terwijl de Eurostoxx 50 ruim 16 procent steeg. GBL heeft de ambitie aandeelhouders een beter rendement te bieden dan de Euro Stoxx 50, maar de holding slaagt daar al een langere tijd niet in. Over de voorbije tien jaar bood de Euro Stoxx 50 een return, koerswinst en dividend inbegrepen, van 109 procent of gemiddeld 7,49 procent per jaar. De aandeelhouders van GBL moesten over die periode tevreden zijn met een return van 52 procent of gemiddeld 4,29 procent per jaar. De beursprestaties in de laatste weken van 2023 waren veelzeggend. Terwijl de Europese aandelenindex een mooie rally neerzette, trappelde de koers van GBL ter plaatse. Het vertrouwen dat GBL een meerwaarde kan bieden aan beleggers is helemaal zoek. Tijdens de eerste negen maanden van 2023 daalde de waarde van de portefeuille met 10 procent.

Dat vertaalt zich in een hoge korting op de intrinsieke waarde. Eind september klokte de intrinsieke waarde van de portefeuille af op 109 euro per aandeel. Bij een koers van 71 euro noteert GBL dus met een korting van ruim 35 procent op de intrinsieke waarde. Die hardnekkige korting is een doorn in het oog van het management, dat stelt dat de huidige beurskoers geen juiste weerspiegeling van de intrinsieke waarde is.

Om het stijgingspotentieel van het aandeel te benadrukken, besloot de holding eind september de inkoop van eigen aandeel te versnellen. In het boekjaar 2023 heeft GBL voor 815 miljoen euro eigen aandelen ingekocht, wat niet weinig is op een beurskapitalisatie van 10,4 miljard euro. Samen met het dividend keerde GBL in 2023 ruim 1,2 miljard euro uit aan zijn aandeelhouders. Het lijkt verstandig gebruik te maken van de grote korting om zichzelf op te kopen, maar tegelijk toont het management dat de holding niet overloopt van geweldige ideeën die de aandeelhouders aan extra returns kunnen helpen.

In een poging de returns op te krikken en de beurskorting af te bouwen, investeerde GBL de voorbije jaren meer in niet-genoteerde bedrijven. Die bijsturing gaat traag. Eind september 2023 bestond de portefeuille nog voor 66 procent uit belangen in beursgenoteerde bedrijven, met SGS, Pernod Ricard, adidas, Imerys en Umicore als grootste posities. Het beurssucces van die bedrijven was de voorbije jaren in het beste geval wisselvallig, waarbij GBL geen grote winnaars in portefeuille heeft die het rendement hoger kunnen stuwen. De belangen in niet-beursgenoteerde bedrijven zijn voorlopig te klein om de bakens te verzetten, al beloven de participaties in Affidea en Sanoptis, Europese leiders in respectievelijk diagnostiek en oogheelkunde, heel wat groei. Samen hebben die bedrijven al een portefeuillewaarde van bijna 2 miljard euro.

Over de eerste negen maanden van het jaar steeg de waarde van de portefeuille durfkapitaal met 286 miljoen euro. De kasinkomsten van de holding, die de basis vormen voor het dividend, blijven op schema. Over de eerste negen maanden van 2023 bedroegen die 371 miljoen euro, tegenover 377 miljoen euro in dezelfde periode in 2022.

Conclusie

GBL heeft grote moeite om het vertrouwen van de belegger te herwinnen. Ook in 2023 bood GBL een lager rendement dan een belegging in de Europese aandelenindex. De beurskorting op de intrinsieke waarde van de portefeuille is opgelopen tot meer dan 35 procent, waarop het management reageerde met een versnelde inkoop van eigen aandelen. De belangen in niet-beursgenoteerde bedrijven beloven een hogere return, maar kunnen voorlopig de bakens niet verzetten.

Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 71 euro

Ticker: GBLB

ISIN-code: BE0003797140

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 10,4 miljard euro

K/w 2023: 7

Verwachte k/w 2024: 15

Koersverschil 12 maanden: -6%

Koersverschil sinds jaarbegin: -0,5%

Dividendrendement: 3,8%