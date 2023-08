Patentverval drukt de omzet van UCB

De Belgische biofarmagroep UCB presteerde beter dan verwacht in de eerste jaarhelft. De omzet daalde met 11,5 procent tegenover de eerste helft van 2022 tot 2,59 miljard euro. Zonder wisselkoerseffecten bedroeg de terugval 13 procent. De gemiddelde analistenverwachting was 2,56 miljard.

Het immunologisch middel Cimzia leverde met een stevige 1,02 miljard euro (+2,3%) 43 procent van de groepsomzet. Cimzia bereikte intussen de piekomzet van 2 miljard euro. Vanaf volgend jaar begint het patentverval in Europa en de Verenigde Staten. Patentverval knaagde bij twee andere voormalige sterproducten aan de omzet: Keppra en Vimpat. De omzet van het epilepsiemiddel Keppra zakte met 12 procent naar 336 miljoen euro door het patentverval in Japan sinds januari 2022. Een veel groter dan verwacht effect was er bij Vimpat, waar de omzet 73 procent lager ging tot 204 miljoen euro (consensus 294 miljoen). Het patent verviel in de VS in maart 2022 (omzet -90% naar 53 miljoen euro) en in Europa sinds september 2022 (omzet -53% naar 73 miljoen).

Het epilepsiemiddel Briviact groeit wel en boekte 273 miljoen euro omzet (+21%). De verwachte piekomzet is 600 miljoen euro tegen 2026. Fintepla zag de omzet verdrievoudigen tot 102 miljoen euro. Dat middel tegen twee specifieke epilepsiesyndromen (Dravet en Lennox-Gastaut) kwam in 2022 in de portefeuille na de overname van Zogenix. Het product zou vanaf dit jaar positief bijdragen aan de winst. Bimzelx, de commerciële naam voor IL(Interleukine)-17A en IL-17F-remmer bimekizumab, boekte een nog bescheiden omzet van 52 miljoen euro (10 miljoen euro in de eerste helft 2022), waarvan 43 miljoen in Europa. Onlangs kreeg het in Europa de goedkeuring voor de tweede en de derde indicatie: psoriatische artritis en axiale spondyloartritis. Maar cruciaal blijft de goedkeuringsbeslissing door het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA voor de indicatie psoriasis, nu voorzien voor in het derde kwartaal.

Het osteoporosemiddel Evenity blijft sterk presteren. De omzet in Europa klom van 9 naar 24 miljoen euro, maar vooral de bijdrage van partner Amgen in de VS steeg met een beter dan verwachte 44 procent naar 158 miljoen euro. De verkoop van een portefeuille gevestigde merken leverde eenmalig 145 miljoen euro op. Daardoor en dankzij stabiele kosten zakte de bedrijfskasstroom (ebitda) maar met 2 procent, naar 802 miljoen euro. Ook zonder die eenmalige opbrengst scoorde de rebitda boven de verwachtingen, waardoor de rebitda-marge klom van 28 procent vorig jaar naar 31 procent. De nettowinst daalde met 22 procent naar 311 miljoen euro en de recurrente winst per aandeel met 16 procent naar 2,63 euro.

UCB bevestigde de doelstellingen voor 2023: 5,15 à 5,35 miljard euro omzet, een (heel voorzichtige?) rebitdamarge van 22,5 à 23,5 procent en 3,4 à 3,8 euro per aandeel recurrente nettowinst. Moederholding Tubize breidde haar belang in UCB met 0,33 procent uit naar 36,04 procent, na de aankoop van 649.750 aandelen in de eerste jaarhelft voor 52 miljoen euro. Naast Bimzelx moet toekomstig omzetherstel ook komen van de FcRn-remmer rozanolixizumab, omgedoopt tot Rystiggo. Het middel is in juni goedgekeurd door de FDA voor patiënten met gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG).





Conclusie

In afwachting van de Amerikaanse beslissing over Bimzelx schommelt het aandeel van UCB rond 80 euro. De beslissing zal tot een stevige koersreactie leiden. We hebben er vertrouwen in dat het deze keer wel tot een goedkeuring komt. In afwachting blijft het aandeel koopwaardig en in de voorbeeldportefeuille.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 80,52 euro

Ticker: UCB BB

ISIN-code: BE0003739530

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 15,6 miljard euro

K/w 2022: 18

Verwachte k/w 2023: 22

Koersverschil 12 maanden: +9%

Koersverschil sinds jaarbegin: +8%

Dividendrendement: 1,7%