Pas winstherstel in 2024 voor Umicore

Koersherstel is moeilijk zolang de winstverwachtingen niet overeind krabbelen.

Het beloftevolle batterijmaterialenverhaal stuwde de koers de voorbije jaren al twee keer voorbij 50 euro, maar voor een nieuwe opgaande koersgolf moeten beleggers nog even geduld oefenen. 2023 is een overgangsjaar voor Umicore, getekend door een beperkte daling van de bedrijfswinst in vergelijking met 2022. Een koersherstel is pas mogelijk als de winstvooruitzichten opnieuw aantrekken.

De update over eerste kwartaal bevestigde de vooruitzichten van een lagere bedrijfswinst. Vooral de recyclingdivisie moet winst inleveren in het spoor van lagere edelmetaalprijzen, vooral van rodium en palladium. Ook de kosteninflatie eist een tol, terwijl de aanvoer van materialen hapert omdat leveranciers wachten op hogere prijzen. Voor heel 2023 zal de bedrijfswinst van deze divisie in het onderste deel van de marktverwachtingen liggen. Door de volatiliteit van de metaalprijzen durft Umicore nog geen concrete winstvoorspelling voor dit jaar te geven.

De katalysatorendivisie presteerde in het eerste kwartaal traditiegetrouw sterk en zelfs beter dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in Europa en de Verenigde Staten deed de divisie het goed dankzij de sterke marktpositie voor personenwagens op benzine. 2023 belooft een uitstekend jaar te worden voor deze divisie.

De meeste aandacht gaat naar de batterijdivisie die de volgende jaren voor groei moet zorgen. Voorlopig blijven de verkoopvolumes van kathodematerialen beperkt. Vanaf 2024 wordt een aanzienlijke groei verwacht. Umicore scoorde een afnamecontract met een Chinese autoproducent. Normaal gezien zweren de Chinese producenten bij goedkopere batterijen, maar door het succes in Europa bouwen ze nu ook elektrische auto’s die betere prestaties aankunnen. Dankzij dat contract stijgt zal de benuttingsgraad van Umicores fabriek in China gevoelig stijgen.

Conclusie

Koersherstel is moeilijk zolang de winstverwachtingen niet overeind krabbelen. Op kortere termijn stribbelen de edelmetaalprijzen tegen, maar vanaf 2024 moeten de verkoop van batterijmaterialen de winst nieuw leven in blazen. De koers-winstverhouding van 15 is fair te noemen.





Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 28,65 euro

Ticker: UMI

ISIN-code: BE0974320526

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 7,11 miljard euro

K/w 2022: 18

Verwachte k/w 2023: 15

Koersverschil 12 maanden: -25%

Koersverschil sinds jaarbegin: -19%

Dividendrendement: 2,8%