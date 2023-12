Overname toont groei-ambitie van Recticel

De schuimrubberproducent noteert met een korting tegenover zijn sectorgenoten.

Na de aankoop van het Sloveense Trimo in het voorjaar van 2022 heeft de schuimrubberproducent Recticel een tweede overname aangekondigd om een sterk Europees groeiplatform voor geïsoleerde panelen te vormen. Het gaat om REX Panels & Profiles uit Doornik. De overname kan een mooie voorsprong voorwaarts betekenen om met slimme isolatie-oplossingen de West-Europese markt te bedienen.

Topman Olivier Chapelle werd na dertien jaar opgevolgd door Jan Vergote, tot dan de CEO van Baltisse. Vergote ziet in de aankoop van REX een bewijs van de ambitie in isolatie.

Recticel heeft de middelen om het uitgestippelde plan als pure isolatiespeler te realiseren. Eind september beschikte de groep over een nettokaspositie van 155,6 miljoen euro als gevolg van de afgeronde verkoop van de afdeling Engineered Foams aan het Amerikaanse Carpenter. De aankoop van REX heeft een ondernemingswaarde van 70 miljoen euro in contanten.

De omzetdaling (-17,5%) in het derde kwartaal tot 132,3 miljoen euro zorgt na negen maanden voor een omzetcijfer van 398,4 miljoen euro, dat 11 procent lager ligt dan in dezelfde periode in 2022. De impact op het resultaat werd niet meeegedeeld, maar in het eerste halfjaar was er al een val met 42,6 procent van de aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) tot 18,2 miljoen euro. Na het derde kwartaal werd de jaarprognose voor de aangepaste ebitda nogmaals verlaagd van 40 tot 45 miljoen naar 35 tot 40 miljoen euro. Het nettoresultaat verschrompelt in de eerste jaarhelft van 34,6 naar 2,2 miljoen euro of van 0,62 naar 0,04 euro per aandeel.

Conclusie

Recticel behoort tot de zwakker presterende aandelen op Euronext Brussel van 2023. Het aandeel noteert weer tegen 1,3 keer de boekwaarde en zowat 9 keer de verhouding van de ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2024. Dat is met een korting tegenover de sectorgenoten. Vandaar dat we door de daling van de rente en de overname van REX overgaan tot een adviesverhoging.



Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 10,38 euro

Ticker: REC BB

ISIN-code: BE0003656676

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 582,6 miljoen euro

K/w 2022: 9

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -32%

Koersverschil sinds jaarbegin: -33%