Orderboek DEME bereikt nieuw record

De Belgische bagger- en offshore-energiespecialist DEME kon niet bekoren met zijn rapport over de eerste jaarhelft.

De groepsomzet groeide wel met 14 procent tegenover de eerste helft van 2022 tot 1,48 miljard euro, maar de nettowinst strandde op 30,2 miljoen (-24%), zij het vooral door wisselkoerseffecten. De bedrijfskasstroom (ebitda) steeg met 16 procent tot 221,9 miljoen euro, waardoor de ebitda-marge met 20 basispunten toenam tot 15 procent.

De omzet van het segment Baggerwerken & Infra daalde met 4 procent tot 716,2 miljoen euro, terwijl de ebitda met 8 procent steeg tot 102,1 miljoen (ebitda-marge van 12,7 naar 14,3%), ondanks veel onderhoudswerken aan de vloot. Het orderboek klom met 27 procent tot 3,44 miljard euro. Het segment Offshore Energy boekte 40 procent meer omzet tot 657,8 miljoen euro, maar zag zijn ebitda-marge terugvallen van 21,3 tot een magere 12 procent. Het boekte onder meer een verlies op een project in de Verenigde Staten en Taiwan. Ook de bezettingsgraad was tijdelijk lager. Het orderboek steeg met maar liefst 49 procent tot 3,9 miljard euro. Het kleine segment Environmental draaide 143,3 miljoen euro omzet (+58%), met een verrassend hoge ebitda-marge van 22,6 procent (13,5% in 2022).

Op bedrijfsniveau klom het orderboek de voorbije twaalf maanden van 5,62 miljard euro naar een record van 7,65 miljard (+36%). DEME blijft investeren in zijn vloot en zag zijn nettoschuld met een hoger dan verwachte 25 procent toenemen tot 715,2 miljoen euro (1,4 keer ebitda). De verwachtingen voor een hogere jaaromzet met een vergelijkbare ebitda-marge (17,9% in 2022) werden herbevestigd.

Conclusie

Het aandeel van DEME viel terug tot het laagste niveau sinds de afsplitsing van CFE vorig jaar. Op basis van het recordorderboek en de aanvaardbare waardering, tegen 20,7 keer de verwachte winst en een ondernemingswaarde (ev) van 7 keer de verwachte bedrijfskasstroom voor 2023 blijft DEME koopwaardig.