Orange Belgium betaalt nog altijd geen dividend

Orange Belgium blijft een van de goedkoopste Europese telecombedrijven, maar zolang het dividend achterwege blijft, is het moeilijk beleggers warm te maken voor het aandeel.

Intussen is er een akkoord waarbij Orange Belgium toegang krijgt tot het glasvezelnetwerk van Telenet, dat op zijn beurt het kabelnetwerk van VOO in Brussel en Wallonië zal gebruiken. Verwacht wordt dat de Europese Commissie nog dit kwartaal zijn fiat geeft voor de overname. Extra concurrentie komt er ook van Citymesh/Digi dat volgend jaar op de Belgische markt actief wordt.

Na de 5G-spectrumveiling is de nettoschuld opgelopen naar 190,7 miljoen euro of 0,5 keer de bedrijfswinst. Dat cijfer zal oplopen, want het is de bedoeling dat de aankoop van VOO nagenoeg volledig met nieuwe schulden wordt gefinancierd. Orange Belgium mikt voor dit boekjaar op een enkelcijferige omzetgroei. Door de hogere energie- en loonkosten zal de bedrijfswinst in het beste geval stabiel blijven. Orange mikt op 360 tot 375 miljoen euro.

Conclusie

Orange Belgium blijft tegen 3 keer de verwachte bedrijfswinst een van de goedkoopste Europese telecombedrijven. Zolang het dividend achterwege blijft, is het moeilijk beleggers warm te maken voor het aandeel. Voor de toekomstige groei rekent het bedrijf op VOO, maar de concurrentie wordt er niet minder op. Ook het Franse moederbedrijf Orange snijdt in de kosten, zodat de timing voor een nieuw uitkoopbod op de Belgische dochter niet ideaal is.