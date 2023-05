Oplopende marges

X-Fab presteerde in het eerste kwartaal in lijn met de verwachtingen. Er was een recordomzet van 208,1 miljoen dollar, binnen de vooropgestelde vork van 205 tot 220 miljoen en 16 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De halfgeleidergroep profiteerde van een combinatie van hogere volumes en prijsstijgingen.

De Automotive-afdeling groeide met 35 procent en levert nu al 58 procent van de groepsomzet. Dat is te danken aan de uitbreiding van de productiecapaciteit in de Franse fabriek. Industrial groeide met 13 procent en Medical met 28 procent.

Dankzij prijsverhogingen en schaalvoordelen klom de aangepaste bedrijfswinst (ebitda) 41 procent hoger, naar 58 miljoen dollar. Daardoor nam ook de ebitda-marge toe met 4,9 procent, naar 27,9 procent, boven de verwachte 22 tot 26 procent.

X-Fab mikt voor het lopende tweede kwartaal op een omzet tussen 205 en 220 miljoen dollar en een marge tussen 23 en 27 procent. Netto bleef 42,7 miljoen dollar over, ruim dubbel zoveel als een jaar eerder (+104%). Het aantal nieuwe orders, goed voor 226,8 miljoen dollar, lag hoger dan de omzet, wat wijst op een stijgende omzetevolutie.

X-Fab verwacht dit jaar voor 350 miljoen dollar aan kapitaaluitgaven te doen. Dat geld gaat vooral naar uitbreidingen in onder meer Sarawak (Maleisië), Texas en Frankrijk. De komende drie jaar wordt voor 1 miljard dollar geïnvesteerd. Daardoor zal de vrije kasstroom negatief zijn. Na het eerste kwartaal had de groep 350,3 miljoen dollar in kas, 5,2 procent minder dan drie maanden eerder. X-Fab mikt onder meer op voorschotten van langetermijnafnamecontracten, om de uitbreidingen te financieren. Zo betaalde Melexis vorige maand al 189 miljoen euro. Toch zal X-Fab waarschijnlijk moeten bijlenen in 2024 of 2025.





Conclusie

X-Fab presteert de voorbije kwartalen uitstekend, maar de echo’s uit de halfgeleidersector zijn niet eenduidig positief. De hoge blootstelling aan de snelgroeiende automotive-niche schermt X-Fab wat af van een neergaande economische cyclus, maar de hoge rente is voor een kapitaalintensief bedrijf geen goede zaak. X-Fab is tegen 9 keer de verwachte winst correct gewaardeerd.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 8,2 euro

ISIN-code: BE0974310428

Ticker: XFAB FP

Markt: Euronext Parijs

Beurskapitalisatie: 1,1 miljard euro

K/w 2022: 20

Verwachte k/w 2023: 9

Koersverschil 12 maanden: +16%

Koersverschil sinds jaarbegin: +24%

Dividendrendement: –