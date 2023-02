Opbrengsten per bezoeker op hoogste peil bij Kinepolis

We denken met het Kinepolis-aandeel een uitblinker te hebben voor de komende jaren.

De grootste bioscoopuitbater van het land – met sinds november 110 bioscopen, 1.124 schermen en circa 200.000 zitplaatsen – heeft geen geweldig 2022 achter de rug. Maar dat werd ook niet verwacht. Drie belangrijke elementen die invloed hebben op de bezoekersaantallen zaten niet bepaald mee vorig jaar: de covid-19-pandemie, het filmaanbod en het weer. Het was een heel mooie zomer met heel veel zonneschijn. Daarmee lok je geen mensen naar de bioscoop. De coronacrisis lieten we in Europa en Noord-Amerika achter ons, maar nog niet aan het begin van 2022. De covid-19-pandemie kende nog een enorme opstoot in China en deed Hollywood mee beslissen enkele blockbusters naar 2023 en 2024 uit te stellen.

De Kinepolis-groep ontving vorig jaar 29,3 miljoen bezoekers. Dat is 70,7 procent meer dan in 2021, maar dat was nog een jaar met veel coronabeperkingen. Ten opzichte van het aantal bezoekers in 2019, het eerste normale vergelijkingspunt van voor de coronacrisis, zitten we nog maar aan 72,7 procent. De toppers van 2022 waren Top Gun: Maverick, Avatar: The Way of Water, Minions: the Rise of Gru, Jurassic World: Dominion en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. De best scorende film van bij ons was Zillion.

De uitgaven per bezoeker zijn een pluspunt. Die lagen nooit hoger dan vorig jaar. De totale opbrengsten bedroegen in 2022 499,9 miljoen euro of 87,7 procent meer dan in 2021 (266,4 miljoen). Dat is 90,6 procent van het cijfer van 2019. Bezoekers willen duidelijk meer betalen voor beleving en premiumproducten, zoals cosy seats. Dat versterkt de omzet per bezoeker.

De bedrijfskasstroom (ebitda) en de bedrijfskasstroom aangepast voor huur (ebitdal) stegen meer dan de bezoekersaantallen en de omzet tegenover 2021. De ebitda kwam uit op 150,2 miljoen euro of 106,8 procent meer dan het jaar voordien. Dat is 5,12 euro per bezoeker (4,32 euro in 2019). De ebitdal maakte de sprong naar 114,0 miljoen euro (+196%) of 3,89 euro per bezoeker (3,58 euro in 2019). Het nettoresultaat bedroeg 27,5 miljoen euro (1,02 euro per aandeel) tegenover een nettoverlies van 25,5 miljoen euro in 2021.

De gestegen vrije kasstroom tot 70,1 miljoen euro liet toe de netto financiële schuld (exclusief leasingverplichtingen) af te bouwen van 474,5 naar 423,5 miljoen euro. De aandeelhouder krijgt in de lente weer een dividend van 0,26 euro bruto per aandeel. De koers viel terug richting 40 euro. Toch denken we met het Kinepolis-aandeel een uitblinker te hebben voor de komende jaren (koopwaardig, rating 1B).





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 40,12 euro

Ticker: KIN BB

ISIN-code: BE0974274061

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,10 miljard euro

K/w 2022: 39

Verwachte k/w 2023: 16

Koersverschil 12 maanden: -28%

Koersverschil sinds jaarbegin: +3%

Dividendrendement: