Ontex bevestigt operationeel herstel

Met Gustavo Calvo Paz kreeg de producent van persoonlijkehygiëne-oplossingen voor baby’s (luiers), vrouwen (tampons) en senioren (incontinentieproducten) na amper twee jaar al een nieuwe CEO. Zijn erfenis en grootste uitdaging is de slechte financiële situatie bij Ontex. Eind december bedroeg de schuldgraad 6,4 (netto financiële schuld/bedrijfskasstroom). Dat is al minder dramatisch dan de onaanvaardbaar hoge 7,7 keer eind september en in lijn met de eigen prognose (6,5), maar het is nog steeds te hoog. Drie tot vier keer de ebitda is een meer aanvaardbare verhouding. De nieuwe CEO belooft eind dit jaar aan 4 te geraken.

Ontex is operationeel aan de beterhand. De perfecte inflatiestorm heeft de groep zwaar getroffen, maar het ergste is achter de rug. Positief is de omzettoename met 26,4 procent in het vierde kwartaal, van 533,5 naar 674,6 miljoen euro. Dat is beter dan de +24,6 procent van het derde kwartaal en 5,3 procent boven de gemiddelde analistenschatting van 640,6 miljoen euro. Liefst 20 procent was organische groei (zonder overnames en desinvesteringen). Het is het zevende opeenvolgende kwartaal met een omzetstijging (+7% tegenover derde kwartaal). Voor het volledige boekjaar is er een omzetklim van 19 procent, van 1,481 miljard naar 1,672 miljard euro, waarvan 15 procent organische groei.

De bedrijfskasstroom (ebitda) van de voortgezette activiteiten gaf een heel gemengd beeld. Op jaarbasis was er een duik van 33 procent, van 156,3 naar 104,0 miljoen euro, maar in het vierde kwartaal gingen we er weer met 31 procent op vooruit, van 30,7 naar 40,3 miljoen euro. Dat ligt perfect in lijn met de analistenconsensus. Ook tegenover het derde kwartaal is er beterschap: + 68 procent. Vandaar ook de toename in de ebitda-marge van 5,6 naar 8,8 procent op kwartaalbasis en van 8,1 naar 8,8 procent op jaarbasis.

Maar als we naar het volledige boekjaar kijken op groepsniveau, dan is er nog steeds een afname van de ebitda met 21 procent van 172,2 naar 135,7 miljoen euro of een daling van de ebitda-marge van 8,5 naar 5,5 procent. Als we enkel het laatste kwartaal van 2022 en 2021 met elkaar vergelijken, dan zien we wel een margestijging van 5,9 naar 7,6 procent. Die verbetering van de winstgevendheid leidt tot een daling van de schuldgraad. Op kwartaalbasis van 7,7 naar 6,4 keer de ebitda (867,4 tegenover 135,7 miljoen euro). Dit jaar moet de ratio richting 4 evolueren door een verdere verbetering van de ebitda en de ebitda-marge, het incasseren van de verkoop van de Mexicaanse activiteiten (circa 250 miljoen euro) en de realisatie van de verkoop van Braziliaanse activiteiten.

De gesprekken met de Amerikaanse groep American Industrial Partners (AIP), de eigenaar van de Ontex-sectorgenoot Attindas, die in mei 2022 werden opgestart, zijn voorlopig beëindigd. Ontex wil duidelijk eerst focussen op het versterken van zijn concurrentiepositie, vooral in Europa, alvorens een partnership aan te gaan of zich te laten overnemen.

Conclusie

Zowel sinds begin dit jaar als in vergelijking met een jaar geleden is het Ontex-aandeel niet langer een achterblijver, maar een uitblinker op Euronext Brussel. Operationeel is de groep aan de beterhand. Het is uitkijken naar de aankondiging van de verkoop van de Braziliaanse activiteiten om eindelijk de schuldgraad te laten teruglopen. Als dat lukt, dan hoeft er nog niet meteen een einde te komen aan de beter prestatie van het aandeel tegenover het marktgemiddelde. Er is wel nog steeds een meer dan gemiddeld risico.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 7,35 euro

Ticker: ONTEX BB

ISIN-code: BE0974276082

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 605,3 miljoen euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: +16%

Koersverschil sinds jaarbegin: +13%

Dividendrendement: –