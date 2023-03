Omzet en orderboek DEME op recordniveau

De Belgische bagger- en offshore-energiespecialist DEME kan tevreden terugblikken op het eerste beursjaar sinds de opsplitsing in juni 2022 van CFE.

De groepsomzet klom op jaarbasis met 6 procent tot 2,66 miljard euro. In de eerste jaarhelft steeg de omzet nog met 21,5 procent tot 1,29 miljard euro. De bedrijfskasstroom of ebitda steeg beperkter: +1,1 procent tot 474 miljoen euro, 4 procent beter dan de consensus. De ebitda-marge daalde van 18,7 naar 17,9 procent (14,8% na zes maanden). De nettowinst zakte beperkt van 115 naar 113 miljoen euro, of 4,45 euro per aandeel.

De omzet in het segment Baggerwerken & Infra groeide met 3 procent tot 1,52 miljard euro, terwijl de ebitda-marge door de hoge inflatie en veel onderhoudsbeurten van de vloot zakte van 21 naar 17 procent. Het segment Offshore Energy groeide met 5 procent tot 958 miljoen euro en verbeterde de ebitda-marge met 420 basispunten tot 23,2 procent. Het kleinere segment Environmental haalde 206 miljoen euro omzet (+24%) met een ebitda-marge van 12,1 procent (10,1% in 2021).

Op groepsniveau klom het orderboek eind 2022 naar een nieuw recordniveau van 6,19 miljard euro, 5 procent meer dan eind 2021 en een toename met 0,57 miljard tegenover 30 juni. Dat inspireert om de vloot verder te versterken. Na twee bescheiden investeringsjaren werd vorig jaar 484 miljoen euro geïnvesteerd. In 2023 mikt de groep op 500 miljoen euro.

De nettoschuld steeg daardoor met 128 miljoen euro tegenover eind 2021 tot 521 miljoen, maar de schuldgraad is beheersbaar tegen 1,1 keer de ebitda van 2022. Dat laat toe een brutodividend uit te keren van 1,5 euro per aandeel. Voor 2023 wordt vergeleken met 2022 een hogere omzet verwacht met een vergelijkbare ebitda-marge.

Conclusie

Het aandeel van DEME noteert door het slechte beurssentiment lager dan voor de positief onthaalde jaarcijfers. Het advies blijft koopwaardig op basis van de positieve groei- en margevooruitzichten. De waardering is aanvaardbaar tegen 21,3 keer de verwachte winst 2023 en met een ondernemingswaarde (ev) van 6,7 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) 2023.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 114,2 euro

Ticker: DEME BB

ISIN-code: BE0974413453

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 2,89 miljard euro

K/w 2022: 26

Verwachte k/w 2023: 21

Koersverschil 12 maanden: +9%

Koersverschil sinds jaarbegin: -9%

Dividendrendement: 1,3%