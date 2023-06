Nog geen nieuwe start voor Agfa

De beeldvormingsgroep Agfa stapelt de herstructureringen en transformaties al jaren op, maar het einddoel van een voldoende winstgevendheid blijft buiten bereik.

De beleggers stuurden de koers naar het laagste peil sinds 2015. Van de beurskapitalisatie schiet nog 380 miljoen euro over. Door het structurele gebrek aan winstgevendheid is het echter moeilijk om een faire waardering op het bedrijf te plakken. Het bedrijf kan dit jaar een aangepaste bedrijfscashflow van ongeveer 100 miljoen euro verdienen, tegenover een nettoschuldenlast, pensioenschulden inbegrepen, van ongeveer 500 miljoen euro. Die faire waardering wordt overschaduwd door de grote onzekerheid en de povere resultaten van de voorbije jaren.

De pas afgeronde verkoop van de drukplatendivisie bekent voorlopig geen nieuwe start. Het bedrijf wordt minder afhankelijk van analoge, krimpende markten, maar de drie resterende divisies (Healtcare IT, de radiologie, en de digitale print en chemicals) kunnen de kar nog niet trekken. De hoge kosteninflatie en de onzekere geopolitieke situatie zijn verzachtende omstandigheden, maar Agfa kon onvoldoende snel de prijzen verhogen.

Het bedrijf begon het jaar iets beter dan verwacht. De omzet steeg met 7 procent, wat een aangepaste bedrijfswinst van 2 miljoen euro en een bedrijfscashflow van 13 miljoen euro opleverde in het eerste kwartaal. Onder aan de streep stond er een nettoverlies van 66 miljoen, onder meer door de eeuwige herstructureringskosten en een eenmalige afboeking van 47 miljoen euro. Beleggers struikelden vooral over de vooruitzichten die aan optimisme inboetten in vergelijking met de prognose in maart. De groep verwacht dit jaar nog altijd een herstel van de winstgevendheid in vergelijking met 2022, maar voor de divisie Healthcare IT waarschuwde het bedrijf voor een zwakkere eerste helft van het jaar door de nog altijd bijtende kosteninflatie. Het orderboek dikte met een fraaie 25 procent aan, maar de uitvoering van de orders loopt vertraging op. De tweede jaarhelft zou veel sterker moeten uitpakken voor Healthcare IT. Het management blijft erbij dat de bedrijfscashflow van de divisie de volgende jaren met 20 procent kan groeien.

Ook in de afdeling digitale print en chemicals laat de winstgevendheid de jongste kwartalen te wensen over. Ook hier maaiden een sterke stijging van de kosten en lagere volumes in een aantal activiteiten de winstcijfers onderuit. De aangepaste bedrijfswinst dook 9,5 miljoen in het rood. Dankzij scherpe prijsverhogingen, kostenbesparingen en een bijdrage van het overgenomen Inca Digital Printers krabbelde de bedrijfswinst in het eerste kwartaal overeind, maar de marge bleef met 3,1 procent heel pover. Op iets langere termijn wordt veel verwacht van de stijgende verkoop van Zirfon, een membraan dat van cruciaal belang is bij de productie van waterstof via elektrolyse. In het eerste kwartaal van dit jaar werd al meer verkocht dan in heel 2022. Agfa investeert in een nieuwe productiecapaciteit in Mortsel om tegemoet te komen aan de snel stijgende vraag. Maar die business draagt nog niet bij aan de resultaten door de grote investerings- en ontwikkelingskosten.

Conclusie

Een sterke kosteninflatie en enkele haperende eindmarkten wogen de voorbije kwartalen op de onderliggende rentabiliteit. Dit jaar mag een beperkt herstel verwacht worden bij een faire waardering van het aandeel, maar beleggers wachten door het povere palmares van de voorbije jaren op concrete resultaten voor ze het aandeel opnieuw oppikken. Het advies blijft houden.





Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 2,48 euro

Ticker: AGE:BB

ISIN-code: BE0003755692

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 384 miljoen euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -38%

Koersverschil sinds jaarbegin: -10%

Dividendrendement: –