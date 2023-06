Nieuwe topman, nieuwe toon bij Mithra

Hoewel de koers niet enthousiast reageerde op de update van de nieuwe topman, zien we heel wat positieve elementen.

David Solomon vervangt sinds 11 april Leon Van Rompay als CEO van het felgeplaagde Mithra, de Luikse specialist in vrouwelijke gezondheid. De nieuwe topman gaf naar aanleiding van de algemene aandeelhoudersvergadering op 25 mei een uitgebreide stand van zaken. Solomon schuift drie prioriteiten op korte termijn naar voren.

Ten eerste de versterking van de financiële positie. Het is bekend dat de balans de voorbije twee jaar aanzienlijk is verzwakt omdat Mithra moest teruggrijpen naar verwaterende financieringen met LDA Capital, Goldman Sachs en vooral Highbridge en Whitebox om de aanhoudend hoge kosten te blijven financieren. Dat was onvermijdelijk door het traag op gang komen van de verkoop van de anticonceptiepil Estelle, het uitblijven van een mogelijk lucratieve wereldwijde licentiedeal voor Donesta tegen opvliegers tijdens de menopauze, en de meermaals uitgestelde Amerikaanse goedkeuring van de generische vaginale ring Myring.

Solomon kondigde al meteen een eerste stap aan. Highbridge en Whitebox namen een kapitaalverhoging van 2,5 miljoen euro tegen 2,20 euro per aandeel (14% korting) op zich. Daarnaast krijgt Mithra in ruil voor een verhoging van de intrestvoeten van 7,5 naar 8 procent op twee eerdere converteerbare leningen toegang tot een derde converteerbare lening van 12,5 miljoen euro. De conversieprijs van de eerdere leningen werd vastgeklikt op 2,75 euro per aandeel, aanzienlijk onder de vroegere, variabele conversieniveaus.

Solomon ziet dat als eerste stap voor een volledige herfinanciering van de schulden, die in de tweede jaarhelft moet rond zijn. Dat pakket zal ook een heronderhandeling met de voormalige Uteron-eigenaars omvatten, zodat de financiële verplichtingen van Mithra ten aanzien van Uteron minder dwingend beslag leggen op de kasinstromen. Dat moet de belangen van beide partijen beter op elkaar afstemmen en vooral het aantrekken van potentiële nieuwe investeerders in Mithra faciliteren.

De tweede prioriteit is het afsluiten van een licentieovereenkomst in de Verenigde Staten voor Donesta. Die deal was beloofd voor de eerste jaarhelft, maar het is duidelijk dat Solomon zijn tijd zal nemen om maximale waarde te bekomen. Ten derde moet een oplossing worden gevonden om meer waarde te halen uit de CDMO, een leverancier van diensten voor de ontwikkeling van geneesmiddelen aan andere bedrijven. Dat moet de kostenbasis doen dalen en alle aandacht richten op de waardecreatie van estetrol (Estelle, Donesta en andere toepassingen). Om diezelfde reden behoort een verkoop van de generische portefeuille, waaronder Myring, tot de mogelijkheden.

Solomon gaf het eerst financiële vooruitzichten. Voor dit jaar rekent hij op een omzet van Estelle van 12 miljoen euro (9,2 miljoen in 2022). Voor 2024 wordt ruim het dubbele verwacht, en voor 2025 nogmaals een verdubbeling (afgerond 50 miljoen euro). Tegen 2029 rekent hij op een omzet van 130 miljoen euro. De groepsomzet zou in 2029 300 miljoen euro bedragen. Mithra zou vanaf 2026 een positieve kasstroom realiseren.

Conclusie

Hoewel de koers niet enthousiast reageerde op de update van de nieuwe topman, zien we heel wat positieve elementen in de brief. Een grotere focus op de kosten, op waardecreatie, op het binnenhalen van Amerikaanse investeerders en een veel transparantere communicatie. Solomon erft een heel lastige situatie die tijd zal vergen om recht te trekken. De Amerikaanse licentiedeal met Donesta en de herfinanciering van de schulden in de tweede jaarhelft worden twee belangrijke graadmeters om de slaagkansen in te schatten.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 2,36 euro

Ticker: MITRA BB

ISIN-code: BE0974283153

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 138 miljoen euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: 17

Koersverschil 12 maanden: -67%

Koersverschil sinds jaarbegin: -35%

Dividendrendement: –