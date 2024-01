Nieuwe koopkans voor Immobel

Voor de jaarcijfers 2023 is het nog wachten tot 11 maart. Duidelijk is dat de oudste vastgoedontwikkelaar van het land geen topcijfers zal publiceren. Immobel heeft last van de afkoelende woningmarkt, maar zo erg als bij Atenor schatten we de toestand nu ook weer niet in.



De afkoeling van de markt zagen wel al in de jaarcijfers 2022. Toen dook het nettoresultaat van 92,15 naar 10,72 miljoen euro (-88,3%). Toen was er nog winst. Niet zo in de eerste helft van 2023. Al toont de residentiële verkoop in België nog helemaal niet de afkoeling die we bijvoorbeeld wel zien in de kantorenmarkt. Er zijn dan ook geen dramatische verliescijfers. Door eenmalige kosten als gevolg van strategische kostenbesparingen dook het nettoresultaat wel 2,8 miljoen euro onder nul. Zonder die bijzondere lasten was er 6,5 miljoen euro nettowinst, of 0,65 euro per aandeel. De vastgoedontwikkelaar geeft aan dat het op de residentiële markten buiten België moeizamer gaat.



Immobel haalt onder voorzitter en referentieaandeelhouder Marnix Galle al enkele jaren geweldige resultaten. In het persbericht naar aanleiding van halfjaarresultaten is zijn opvolger voorgesteld. Adel Yahia neemt de fakkel over vanaf 2025.

Conclusie

In maart publiceert Immobel dus zijn jaarcijfers over 2023. Maar we moeten kijken naar het koerspotentieel op basis van de verwachting van een daling van de lange rente. Zoals de andere vastgoedwaarden, inclusief de gvv’s, is het Immobel-aandeel daar erg gevoelig voor. De eerste golf van renteverlagingen deed het aandeel al herstellen tot boven 30 euro, om door de jongste, tussentijdse rente-opstoot weer meer dan 10 procent te zakken. Vandaar dat we het aandeel terug onder de aandacht brengen met een positief advies.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 27,35 euro

Ticker: IMMO BB

ISIN-code: BE0003599108

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 274,5 miljoen euro

K/w 2023: –

Verwachte k/w 2024: –

Koersverschil 12 maanden: -42%

Koersverschil sinds jaarbegin: -11%

Dividendrendement: 10,1%