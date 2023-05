Nieuwe instapkans bij D’Ieteren

De beleggers tonen geen interesse voor de goede prestaties bij D’Ieteren Groep. Eind maart leverde het aandeel 10 procent in na de presentatie van nochtans uitstekende jaarresultaten. De vergelijkbare winst steeg in 2022 met 27 procent, meer dan verwacht. Dit jaar zou de winst opnieuw met 20 procent toenemen. Het bedrijf bevestigde vorige week die verwachting van een aangepaste winst voor belastingen van 900 miljoen euro, ondanks de relatief moeilijke economische omstandigheden, een verhoging van de rentelasten met 20 miljoen euro bij dochter Belron en een cyberaanval bij dochterbedrijf TVH. De kwartaalupdate hield dus een kleine verhoging van de winstverwachtingen in, maar opnieuw reageerde de koers amper geduldige beleggers biedt die desinteresse een instapkans.

Een belegging in D’Ieteren Groep is op de eerste plaats nog altijd een belegging in Belron, de hersteller van voertuigbeglazing. Een recente transactie toont aan dat het management de waarde van Belron veel hoger inschat dat de markt. Bij een aankoop van 50 miljoen aandelen van Belron door D’Ieteren Groep werd Belron gewaardeerd op 17,8 miljard euro. Het belang van 50,3 procent komt dus overeen met een waarde van 8,9 miljard, terwijl de beurskapitalisatie van D’Ieteren Groep 8,9 miljard euro bedraagt. Beleggers krijgen er de andere dochterbedrijven van de holding dus gratis bij. Dat is niet te versmaden, want die bedrijven leveren 40 procent van de groepswinst.

De waardering die het management op Belron plakt, is misschien royaal, maar op de onderliggende resultaten van Belron is weinig aan te merken. In het eerste kwartaal steeg de omzet met 12 procent onder impuls van het toenemende aantal herstellingen van autoruiten, waarbij de ingebouwde veiligheidssystemen opnieuw gekalibreerd moeten worden. 30 procent van de auto’s is uitgerust met die systemen, maar op termijn wordt dat 100 procent door wettelijke verplichtingen. De groei zit bij Belron dus nog voor jaren gebeiteld. Details over de winstevolutie werden niet gegeven bij de kwartaalupdate, maar traditioneel gaat de omzetstijging bij Belron gepaard met een royale ontwikkeling van de cashflow. Dat liet het management toe Belron te gebruiken als Bancontact voor de groep. Belron keerde 523 miljoen euro aan dividenden uit aan D’Ieteren Groep, gefinancierd met 800 miljoen euro aan nieuwe leningen. De schuldgraad is bij Belron opgelopen tot vier keer de bedrijfscashflow, maar dankzij de royale vrije cashflows daalt de schuldgraad vrij snel.

Ook bij de andere dochterbedrijven D’Ieteren Auto, PHE en TVH mocht het eerste kwartaal gezien worden. Bij D’Ieteren Auto steeg de omzet met 40 procent, dankzij een stijgend marktaandeel, hogere prijzen en overnames. PHE verkocht 20 procent meer, waarvan een derde te danken was aan overnames. TVH past normaal in dat rijtje, maar het werd op 19 maart getroffen door een cyberaanval, die het bedrijf tijdelijk volledig lam legde. Pas op 17 april draaide het opnieuw op volle toeren. Door de aanval daalde de omzet in het eerste kwartaal met 1,5 procent, maar intussen herstelt de verkoop zich sterk, zodat de impact op jaarbasis beperkt moet blijven.





Conclusie

D’Ieteren breit met een geruststellende update over het eerste kwartaal van 2023 een mooi vervolg aan de sterke resultaten van 2022. De beleggers tonen echter weinig interesse, getuige een marktkapitalisatie van 8,9 miljard euro voor een groep met een aangepaste winst voor belastingen van 900 miljoen euro en gunstige perspectieven. Alleen al het belang in Belron kan de beurskapitalisatie dekken. Voor beleggers is de desinteresse een nieuwe instapkans. We behouden het koopadvies.





Advies: kopen

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 164 euro

Ticker: DIE:BB

ISIN-code: BE0974259880

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 8,9 miljard euro

K/w 2022: 16

Verwachte k/w 2023: 12

Koersverschil 12 maanden: +9%

Koersverschil sinds jaarbegin: -9%

Dividendrendement: 1,8%