Nieuwe financiering voor Oxurion

De toekomst van Oxurion hangt aan een zijden draadje. Tegenover de verschrompelde beurswaarde van 7 miljoen euro staat de potentiële waarde van THR-149, die bij gunstige resultaten allicht enkele honderden miljoenen euro’s bedraagt. Maar die resultaten zijn nog onzeker.

Het Leuvense biotechbedrijf kondigde vorige week een financieringsovereenkomst aan met het Britse Atlas Special Opportunities. Het gaat om een kapitaalinjectie tot 20 miljoen euro via de uitgifte van verplicht in aandelen om te zetten converteerbare obligaties. De financiering kan op vraag van Oxurion over een periode van 24 maanden worden opgenomen in elf tranches.

De financiering met de Franse Negma Group werd stopgezet. Sinds november 2021 haalde Oxurion via Negma 12,85 miljoen euro op. Door de enorme daling van het aandeel is het aantal uitstaande aandelen sindsdien geëxplodeerd van 38,3 miljoen naar liefst 584,7 miljoen.

De nieuwe financiering volstaat om de lopende Kalahari-fase IIb-studie met de plasmakallikreïneremmer (Pkal-remmer) THR-149 te voltooien, maar de massale uitgifte van nieuwe aandelen stopt daarmee niet. Blijkbaar slaagt Oxurion er niet in een alternatieve, niet-verwaterende financiering te vinden, bijvoorbeeld via een licentieovereenkomst voor THR-149 in een specifieke regio of een overbruggingsfinanciering door een kandidaat-licentienemer of -overnemer in afwachting van de resultaten van Kalahari.

In december was er nochtans het bemoedigende nieuws dat de Kalahari-studie mag worden voortgezet, op basis van een tussentijdse analyse door een onafhankelijk expertenpanel. De resultaten van de volledige studie worden in de tweede jaarhelft verwacht. Dat wordt de laatste kans voor Oxurion. Bij gunstige resultaten moet snel een partner of een overnemer worden gevonden voor de verdere ontwikkeling (fase III-studie) van THR-149. In het andere geval is het roemloze einde van het Leuvense biotechbedrijf een feit.

Conclusie

Advies: houden/afwachten

Risico: hoog

Rating: 2C

Koers: 0,012 euro

Ticker: THR BB

ISIN-code: BE0974281132

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 7,1 miljoen euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -99%

Koersverschil sinds jaarbegin: -39%

Dividendrendement: –