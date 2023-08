Nieuw hoofdstuk voor Bekaert

De eerste jaarhelft bevestigt dat Bekaert zijn winstgevendheid ook in moeilijke marktomstandigheden kan verdedigen. De markt waardeert nog altijd onvoldoende het huiswerk dat Bekaert heeft gemaakt.

Bij de presentatie van de halfjaarcijfers eind juli kondigde Bekaert een wissel aan de top aan. CEO Oswald Schmid gaat op 31 augustus met pensioen en wordt opgevolgd door de Belg Yves Kerstens, die de divisie van de speciaalproducten leidt. Schmid leverde de voorbije drie jaar uitstekend werk. Hij lette op de kosten, bewaakte de prijsdiscipline en verschoof de focus nog meer naar producten met een hoge toegevoegde waarde. Die strategie verminderde het cyclische karakter van de resultaten en scherpte de winstgevendheid van het bedrijf aan, ook wanneer de marktomstandigheden minder gunstig waren, zoals dit jaar.

Schmid vond het tijd om de fakkel door te geven. De nieuwe CEO Bekaert moet op zoek gaan naar een sterkere omzetgroei, gedreven door innovatieve producten die inspelen op de klimaat- en energietransitie. Het gaat bijvoorbeeld om staalvezels om beton te versterken of om oplossingen om efficiënter waterstof te produceren. De omzet van het waterstofproduct verdubbelt dit jaar en moet tegen 2025 een omzet van 100 miljoen euro opleveren. Het zijn niet toevallig producten die uit de divisie van Yves Kerstens komen. De nieuwe groeiambitie berust ook op een sterke balans die investeringen in innovatieve producten toelaat. De schuldgraad bedraagt slechts 0,8 keer de onderliggende bedrijfscashflow.

Intussen zette Bekaert een meer dan behoorlijk eerste halfjaar neer. De lagere vraag op veel eindmarkten en de daling van de walsdraadprijzen deden de omzet dalen met ruim 8 procent. In het verleden zou zo’n omzetdaling de winst een knauw hebben gegeven, maar de onderliggende bedrijfswinstmarge hield stand op een fraaie 9,7 procent, zodat de bedrijfswinst slechts 10 procent achteruitging. De marge werd verdedigd met kostenbesparingen en prijsdiscipline. “We kunnen onze rendabiliteit verdedigen in een context van lagere walsdraadprijzen. Dat was in het verleden anders”, zegt Schmid.

Een fors herstel van de markten verwacht Bekaert de volgende maanden niet, ook omdat de tweede jaarhelft traditioneel moeilijker is. In de belangrijke divisie van de rubberversterking ziet het bedrijf wel een herstel van de vraag uit China en India. Bekaert bleef daar lang uit de prijzenoorlog, maar een iets soepeler prijsbeleid liet toe het verloren marktaandeel in China terug te winnen. Dat marktaandeel bedraagt opnieuw 30 procent. “We kunnen onze winst beter verdedigen door de fabrieken op volle toeren te laten draaien dan door de prijzen hoog te houden”, zei Schmid. De andere afzetmarkten voor staaldraadtoepassingen hebben het moeilijker, vooral in Europa, Azië en Latijns-Amerika. Een speciale vermelding verdient de divisie Bridon-Bekaert Ropes Group, die een turnaround achter de rug heeft. De afdeling zet nu fraaie en stabiele resultaten neer en heeft een sterk orderboek, geholpen door de herleving van de olie- en aardgasmarkten. Het management durft nog geen prognose te geven voor heel 2023, behalve dat een bedrijfswinstmarge van 9 à 11 procent mag worden verwacht, zowel op korte als op lange termijn.





Conclusie

De resultaten van de eerste jaarhelft bevestigen dat Bekaert de winstgevendheid nu ook in moeilijke marktomstandigheden kan verdedigen, dankzij de aangescherpte focus op producten met een hogere toegevoegde waarde. Nu de rendabiliteit op punt staat, wil het management een versnelling hoger schakelen om de omzet te doen groeien, inspelend op de uitdaging van de klimaat- en energietransitie. Bij een koers-winstverhouding van 8 markt waardeert de markt nog altijd onvoldoende het huiswerk dat Bekaert gemaakt heeft. We behouden het koopadvies.