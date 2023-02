De (verrassende) namen in de duurzaamheidsindex van de Bel-20: vanwaar deze selectie?

Euronext Brussel, de uitbater van de beurs van Brussel, heeft sinds vandaag een index met bedrijven die het best scoren op ESG-criteria. ESG staat voor environmental, social en governance (milieu, maatschappij en bestuur). Die criteria brengen in kaart hoe de activiteiten van een bedrijf gevolgen kunnen hebben voor de samenleving of het milieu. Waarom net deze twintig Bel-20- en BelMid-bedrijven? Euronext-topman Vincent Van Dessel verschaft duiding bij de methodologie van de selectie.

Tot de twintig bedrijven behoren onder meer de bierbrouwer AB InBev, de staaldraadfabrikant Bekaert, de telecombedrijven Telenet en Proximus, de postgroep bpost, de opslagaanbieder Shurgard en de koekjesbakker Lotus.

De bedrijven in de index — afbeelding: Euronext

“De hoofdrangschikking komt van het onderzoeksbureau Sustainalytics”, verklaart Van Dessel. “Die geven een score op basis van honderden criteria die ze toepassen: hoe lager de score, hoe beter. Het draait eigenlijk om risico’s: hoe lager het risico om de ESG-criteria te overtreden, hoe beter. Sustainalytics geeft aan elk bedrijf een – laat ons zeggen – brutoscore.”

Geen wapenhandel of fossiele energie

Maar eerst doet Euronext Brussels een voorselectie. “Wij kijken daarvoor naar de grootte van het bedrijf. Zo is de minimumvoorwaarde een free float-beurskapitalisatie van 390 miljoen euro, dat is 100.000 maal het aantal punten van de Bel-20. Een tweede element van die voorselectie is de liquiditeitsscreening. Dan gaat het om een volume van minimaal 20 procent van de free float.” Bij de free float wordt enkel gekeken naar de aandelen die vrij verhandelbaar zijn – en dus niet in vaste handen zitten. Van die aandelen moet minstens 20 procent van hand gewisseld zijn het voorbije jaar.

Sustainalytics is een prestigieuze, wereldwijde speler in ESG-onderzoek. “Het volgt constant op hoe bedrijven in het nieuws komen”, zegt Van Dessel. Beursgenoteerde ondernemingen die controversiële activiteiten als hun corebusiness hebben – wapenhandel of fossiele energie – komen er niet in.

Plaats van bedrijven in subsector

Om ‘de beste bedrijven van de klas te hebben’, en om niet alleen vastgoed- en holdingaandelen te verhandelen, die beter scoren op milieucriteria, is er nog iets waar de onderzoekers rekening mee houden. “We konden een index met alleen vastgoedaandelen hebben, maar dat wil natuurlijk niemand: diversiteit van sectoren is ook heel belangrijk”, aldus Van Dessel.

Behalve met de financiële en ESG-criteria houdt de index er ook rekening mee als bedrijven de beste leerlingen in hun klas, of dus sector, zijn. Sustainalytics kijkt ook naar bedrijven die in hun subsector tot de top 25 van de wereld behoren. Daarvoor kan het bureau uit een database met 13.000 namen putten.

Verrassend

En dat is waarom bijvoorbeeld een topper als de materiaaltechbouwer Umicore buiten de index valt. “Die heeft een te hoge ESG-risicoscore van bijna 30, terwijl we mikken op 26, maximaal 27. Maar ook in zijn subsector zit Umicore in een minder kwartiel.”

De roestvaststaalproducent Aperam, een eerder verrassende naam voor de index, zit dan weer “in de top 4 procent” in zijn sector.

De staaldraadfabrikant Bekaert, ook een eerder unusual suspect voor de lijst, laat onze redactie dan weer weten goed te scoren op het vlak van governance (deugdelijk bestuur) en “duurzame investeringen”. Zo heeft Bekaert een leidende positie in elektrolysetechnologieën voor groene waterstofenergie.

“Het systeem draait rond liquiditeit, diversiteit en relatieve performantie”, concludeert Van Dessel.