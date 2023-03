Nakende wissel aan de top bij Mithra

Een goed onthaalde Amerikaanse licentiedeal met Donesta en snoeien in de kosten worden cruciaal voor Mithra, dat een vervanger zoekt voor CEO Leon Van Rompay.

De Luikse specialist in vrouwelijke gezondheid Mithra Pharmaceuticals beleeft turbulente tijden. Dat is natuurlijk al een tijdje zo, gezien de lastige financiële situatie die het aandeel vorig jaar met ruim 80 procent onderuithaalde. De eerste deal voor Donesta, het kandidaat-middel tegen opvliegers tijdens de menopauze, kon daaraan niets veranderen. De intussen afgeronde overeenkomst met Gedeon Richter is gericht op Europa, Latijns-Amerika (niet-exclusief voor Brazilië), Centraal-Azië en Oceanië (niet-exclusief). Een uitgestrekt gebied, maar zonder de Verenigde Staten, naar schatting goed voor 60 procent van de menopauzemarkt. De deal leverde een mijlpaalbetaling van 55 miljoen euro op. Daarnaast ontvangt Mithra nog tot 15 miljoen euro als het regulatoire mijlpalen haalt en 10 à 13 procent royalty’s op de nettoverkoop.

Intussen heeft Mithra gunstige veiligheidsresultaten van de Noord-Amerikaanse fase III-studie met Donesta aangekondigd. In combinatie met de goede werkzaamheidsresultaten van vorig jaar laten die toe om het goedkeuringsdossier tegen eind juni in te dienen bij het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA), met een verwachte beslissing in de eerste helft van 2024. De veiligheidsresultaten kunnen het laatste smeermiddel zijn om een Amerikaanse licentiedeal af te ronden, die in de eerste jaarhelft nog altijd wordt verwacht.

De aankondiging vorige week dat de zoektocht naar een vervanger voor CEO Leon Van Rompay op korte termijn wordt afgerond, komt dus op een cruciaal moment. De afronding van de wereldwijde veiligheidsstudie met Donesta liep wat vertraging op, waardoor de goedkeuringsbeslissing nu wordt verwacht in de eerste helft van 2025 (indiening aanvraag in het tweede kwartaal van 2024).

De jaarcijfers toonden opnieuw de trage omzetgroei van het anticonceptiemiddel Estelle aan. Partner Gedeon Richter boekte in de tweede helft van 2022 10,2 miljoen euro omzet met Drovelis (6,1 miljoen in het vierde kwartaal), goed voor 16 miljoen op jaarbasis (15 miljoen euro verwacht). In 2021 bedroeg de omzet 1,9 miljoen euro. Mayne Pharma haalde met Nextstellis in de Verenigde Staten in de tweede jaarhelft 7,9 miljoen dollar omzet, tegenover 3,9 miljoen in de eerste jaarhelft. De Australiërs mikken voor het boekjaar tot 30 juni 2023 op de verkoop van 350.000 cycli (164.000 in kalenderjaar 2022). De omzet voor Mithra van Estelle daalde van 13,3 miljoen euro naar 9,2 miljoen, omdat de te hoge voorraad die Mayne Pharma in 2021 opsloeg eerst moest worden verwerkt. De Australiërs zetten strategisch steeds nadrukkelijker in op de verkoop van merkproducten als Nextstellis, dat absolute prioriteit heeft. Eind februari bedroeg de kaspositie 67,3 miljoen euro.

Conclusie

Na gunstige eerste preklinische data zal Mithra allicht in het tweede kwartaal beslissen over een licentiename in de samenwerking met BCI Pharma voor onderzoek naar tyrosine-kinaseremmers tegen kanker bij vrouwen, endometriose en ontstekingsziekten. We gaan onze positie in de voorbeeldportefeuille na een Amerikaanse deal voor Donesta herevalueren. De jongste weken was de markt wel heel zwartgallig geworden, ondanks de mijlpaalbetaling van 50 miljoen euro na het afronden van de Donesta-deal met Gedeon Richter. Dat laat op korte termijn ruimte voor herstel. De nieuwe topman moet de afhankelijkheid van de verwaterende financieringslijnen kunnen afbouwen. Een goed onthaalde Amerikaanse licentiedeal met Donesta is cruciaal, alsook op kostenvlak de tering naar de nering zetten. Koopwaardig (rating 1C).

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 3,22 euro

Ticker: MITRA BB

ISIN-code: BE0974283153

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 187,3 miljoen euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -76%

Koersverschil sinds jaarbegin: -8%

Dividendrendement: –