Mooi margeherstel bij Colruyt

Beleggers stuurden het aandeel dit jaar al 50 procent hoger, waardoor de waardering fair te noemen is.

Het raakte door het aangekondigde vertrek van Jef Colruyt als CEO van de groep wat ondergesneeuwd, maar de resultaten van het distributiebedrijf zitten sinds de tweede helft van vorig boekjaar (van 1 oktober tot 31 maart) stevig in de lift. Dat mocht ook, want de marge op het niveau van de bedrijfswinst was in de eerste helft van het boekjaar gedaald tot een schamele 2,2 procent, wat leidde tot een decimering van de winst en de koers. In de tweede helft van het boekjaar herstelde de marge tot ongeveer 3 procent, zodat de jaarresultaten minder slecht waren dan gevreesd.

Het bedrijf trekt die positieve lijn door. Voor dit jaar rekent het management dat de nettowinst in belangrijke mate zal stijgen. “Dat betekent een stijging met 20 procent”, zegt financieel directeur Stefaan Vandamme, die een herstel van de winstmarge tot 4 à 4,5 procent mogelijk acht. Dat zijn niet meer de topniveaus van weleer, maar die winstmarge zou een fraai herstel impliceren in moeilijke marktomstandigheden. Een marge van 4 procent leidt naar een nettowinst van zo’n 2,5 euro per aandeel, tegenover een nettowinst van 1,57 euro per aandeel in dit boekjaar. Beleggers namen een stevig voorschot op dat herstel door het aandeel dit jaar al 50 procent hoger te sturen, waardoor de waardering fair te noemen is.

Het herstel van de winstgevendheid rust op drie pijlers. Op de eerste plaats is het inflatieplaatje in het voordeel van Colruyt gekanteld. Achttien maanden lang stegen de inkoopprijzen sneller dan de verkoopprijzen, maar sinds april stijgen de prijzen aan de kassa sneller dan de inkoopprijzen. Ten tweede waakt het bedrijf opnieuw beter over de kosten. Dat zit in principe in het DNA van het bedrijf, maar de jongste jaren stegen de kosten sneller dan de omzet, met margedruk als gevolg. Door de snelle stijging van de energie- en personeelskosten betaalde het bedrijf die relatieve laksheid cash. Zo stegen de kosten vorig boekjaar met 235 miljoen euro, waarvan 80 procent te wijten was aan de indexatie van lonen en hogere energie- en transportkosten. Ook tijdens dit boekjaar zorgt de loonindexatie voor een extra factuur van 85 miljoen euro. “Een aangescherpte kostenefficiëntie is een van de speerpunten de volgende twee jaar”, zegt Stefan Goethaert, die vanaf 1 juli de CEO van Colruyt Group wordt.

Ten derde wordt de winstgevendheid ondersteund door een toenemend marktaandeel, wat geen overbodige luxe is om de omzet op peil te houden. Het marktaandeel steeg van 30,8 naar 31 procent in een retailmarkt waarin de volumes nog altijd onder druk staan. Het hogere marktaandeel toont aan dat de strategie van laagste prijzen, die Colruyt al vijftig jaar hanteert, nog altijd niet versleten is. Vooral sinds eind vorig jaar merkt Colruyt een snellere omzetgroei op. Die strategie beperkt echter ook de manoeuvreerruimte om de prijzen te verhogen in een competitieve markt. De nieuwe CEO zal er een vette kluif aan hebben om het beoogde margeherstel waar te maken.

Conclusie

Met een daling van de nettowinst met 30 procent waren de jaarresultaten slecht, maar de bocht werd eind vorig jaar genomen. De omzet nam sneller toe, en vanaf april stegen de verkoopprijzen sneller dan de inkoopprijzen. Dat resulteerde in een sterke verbetering van de winstmarge, die de komende kwartalen zou moeten doorzetten. De koers reageerde dit jaar al enthousiast op de betere prestaties en verwachtingen, waardoor de waardering niet gedaald is. Beleggers betalen ongeveer 17 keer de verwachte winst voor dit boekjaar, wat fair is. Het advies blijft houden.





Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 32,6 euro

Ticker: COLR.BB

ISIN-code: BE0974256852

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 4,37 miljard euro

K/w 2022-2023: 17

Verwachte k/w 2023-2024: 17

Koersverschil 12 maanden: +20%

Koersverschil sinds jaarbegin: +52%

Dividendrendement: 3,4%