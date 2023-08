MDxHealth moet meer bewijzen leveren

De diagnosticagroep MDxHealth boekte in het tweede kwartaal 16,7 miljoen dollar omzet, 143 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2022. Zonder de omzet van de vorig jaar overgenomen GPS-test van Exact Sciences was er een stijging met 29 procent. Dat was 10 procent boven de verwachtingen. In het eerste kwartaal steeg de omzet met 141 procent tot 14,7 miljoen dollar (+39% zonder GPS). De brutowinst groeide in de eerste jaarhelft met 224 procent, van 5,8 miljoen dollar tot 18,7 miljoen, en de brutomarge steeg van 44,4 tot 59,9 procent.

Door de overname van het verkoopteam van Exact Sciences stegen de operationele kosten met 54 procent tot 35,2 miljoen, terwijl het bedrijfsverlies vooralsnog nauwelijks daalt (-3% tot 16,5 miljoen, 7,7 miljoen in het tweede kwartaal). Daar komt vooral vanaf volgend jaar verandering in. Analisten mikken voor het derde kwartaal op 17,1 miljoen dollar omzet en voor het volledige jaar op 67,1 miljoen, om in 2024 te klimmen naar 77 miljoen. Topman Michael McGarrity mikt dit jaar op 65 à 70 miljoen dollar omzet en verwacht. Dankzij de terugbetaling voor de SelectMDx-test door Medicare en de grote private verzekeraar Cigna moet op termijn 100 miljoen dollar omzet mogelijk zijn, met een brutomarge van 65 procent, voldoende om break-even te draaien. Als tussenstap werd voor het eerst een positieve bedrijfskasstroom (ebitda) vooropgesteld, vanaf de eerste helft van 2025.

Het cashverbruik zakte in de eerste jaarhelft met 8 miljoen dollar tegenover de tweede helft van 2022, tot 16,5 miljoen. De kaspositie bedroeg op 30 juni 39,5 miljoen dollar. De voorziene mijlpaalbetaling aan Exact Sciences in 2024, op basis van de omzet van GPS in 2023, is met drie jaar opgeschoven naar 2027. In ruil kan de totale mijlpaalbetaling (ook nog voorzien in 2025 en 2026) oplopen tot 82,5 miljoen in plaats van 70 miljoen, ontving Exact Sciences 500.000 dollar en een warrant om in te tekenen op 1 miljoen nieuwe aandelen tegen 0,5265 dollar per aandeel (een premie van 50% op moment van uitgifte).





Conclusie

Het aandeel van MDxHealth was in de aanloop naar de beter dan verwachte cijfers gestegen, maar verloor nadien alle winst, onder meer door een koersdoelverlaging van TD Cowen. De markt is natuurlijk teneergeslagen door de enorme koersschade van de voorbije jaren. Desondanks vindt MDxHealth telkens financiering en ligt de weg naar een structurele winstgevendheid open. De markt zal echter eerst meer bewijzen willen zien.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 0,282 euro

Ticker: MDXH BB

ISIN-code: BE0003844611

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 76,3 miljoen euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -65%

Koersverschil sinds jaarbegin: -54%

Dividendrendement: –