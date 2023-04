Lezersvraag: wat maakt TINC een veilige belegging?

U nam onlangs TINC op in de lijst van de veiligste tien Belgische aandelen. Graag een update over dit bedrijf.

The INfrastructure Company, afgekort TINC, pakte onlangs uit met een mooi cijferrapport over de periode van 1 juli tot 31 december 2022. Het gaat om het eerste van drie semesters van het lopende boekjaar, dat uitzonderlijk achttien maanden duurt. Daarna zal het boekjaar voortaan gelijklopen met het kalenderjaar.

TINC investeerde het voorbije halfjaar 24,4 miljoen euro gespreid over vier bestaande participaties en een nieuwe participatie. Onder de bestaande participaties vloeide 4,7 miljoen euro naar Storm (windparken) in België en Zelfstroom, de grootste aanbieder in de verhuur van zonnepanelen in Nederland. De grootste investering bedroeg 16,2 miljoen euro in de participatie Sociale Huisvesting Ierland. Dat bedrag omvat ook de overname van het resterende belang van 52,5 procent dat nog niet in handen was van TINC. Daarnaast werd geïnvesteerd in Garagepark in Nederland. De nieuwe participatie betrof Yally in België, een nieuw vehikel van TINC en TDP dat woningen in centrumsteden in België zal opkopen, energiezuiniger zal maken en ze daarna zal verhuren. TINC engageerde zich voor 12 miljoen euro.

Het voorbije halfjaar werd voor 35,4 miljoen euro nieuwe investeringstoezeggingen gedaan, met naast Yally ook Storm (3 miljoen euro), Sociale Huisvesting Ierland en Glasdraad in Nederland. Eind 2022 stonden er voor 69 miljoen euro investeringstoezeggingen uit (63,3 miljoen op 30 juni 2022).

De jongste zes maanden steeg de waarde van de 25 participaties met 3,8 procent tot 431,3 miljoen euro. In januari werd bijkomend 12 miljoen euro vrijgemaakt als extra investering in Zelfstroom en in april engageerde TINC zich voor maximaal 42 miljoen euro (2023 tot 2025) in een publiek-private samenwerking voor de bouw van zes nieuwe universitaire gebouwen in Ierland.

Belangrijk recent nieuws was de aankondiging dat het glasvezelbedrijf Glasdraad een samenwerking aangaat met Glaspoort, een vergelijkbare speler in Nederland. Glaspoort neemt onder meer een belang van 50 procent in Glasdraad, wat circa 40 miljoen euro zal vrijmaken voor TINC. Samen met de kaspositie van 33,5 miljoen euro op 31 december en een recent aangegane, nog ongebruikte kredietlijn van 60 miljoen kunnen de lopende investeringen worden betaald.

Daarnaast bekijkt men op holdingniveau voor het eerst de uitgifte van obligaties voor duurzame investeringen, als alternatief voor een kapitaalverhoging. De nettoactiefwaarde bedroeg eind 2022 465,4 miljoen euro of 12,8 euro per aandeel (12,75 euro per aandeel op 30 juni). Het brutodividend van 0,84 euro per aandeel voor het verlengde boekjaar zal in mei 2024 worden betaald. Pro rata is er een toename met 3,75 procent tegenover het dividend vorig najaar van 0,54 euro per aandeel, of een brutojaarrendement van 4,6 procent.

We zijn tevreden dat TINC nadrukkelijker alternatieve financieringsvormen overweegt voor de verdere groei, al valt een kapitaalverhoging het komende jaar niet uit te sluiten. We bevestigen het koopadvies voor deze uiterst stabiele dividendwaarde (rating 1A).