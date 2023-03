Lezersvraag: is Corbion een koopkandidaat?

Wat is uw mening over het Nederlandse groeibedrijf Corbion?

Corbion werd in 1919 opgericht onder de naam Centrale Suiker Maatschappij of CSM. Sinds de verkoop in juli 2013 van de activiteiten als leverancier van bakkerijproducten en -ingrediënten werd CSM omgedoopt tot Corbion. Het bedrijf is wereldwijd actief als producent van duurzame voeding. De activiteiten zijn opgesplitst in drie segmenten.

Het grootste segment is Sustainable Food Solutions dat duurzame voedingsingrediënten produceert. De omzet steeg in 2022 met 21,5 procent (+3,6% door volume- en mixeffecten en +17,9% door prijsverhogingen) tot 780 miljoen euro. De recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom of rebitda klom met 27,7 procent tot 95,9 miljoen euro, of een daling van de rebitda-marge met 60 basispunten tot 12,3 procent.

Het tweede segment is de wereldleider in de productie van melkzuur en biochemische ingrediënten voor de farma- en de halfgeleiderindustrie. De belangrijkste tak is de productie van melkzuur voor de productie van biologisch afbreekbaar plastic (PLA). Daarvoor zette Corbion een joint venture op met TotalEnergies. De omzet steeg in 2022 met 20,4 procent tot 400,1 miljoen euro (louter dankzij prijsverhogingen), maar de rebitda-marge daalde met 150 basispunten tot 16,7 procent (rebitda +17,6% tot 66,7 miljoen euro).

Het kleinste segment produceert voedselingrediënten op basis van algen. De omzet verdubbelde ruimschoots tot 74,3 miljoen euro, met nog een negatieve rebitda van 3,3 miljoen.

Daarnaast is er nog een emulgatorendivisie die als niet-kernactiviteit te koop staat. De omzet steeg met 26,1 procent tot 203,5 miljoen euro en de rebitda klom 91,6 procent hoger tot 34,3 miljoen, of een stijging van de marge met 440 basispunten tot 16,9 procent.

Op 1 december 2022 presenteerde Corbion een gesmaakte update over de strategie tot 2025. De verwachte jaarlijkse omzetgroei van 2023 tot 2025 werd opgetrokken van 4 à 7 procent naar 5 à 8 procent en de rebitda klimt gemiddeld met 15 à 20 procent. De voor de bankconvenanten relevante schuldgraad zal dalen tot onder 2,9 keer de ebitda tegen eind 2023 (3 keer eind 2022), en vanaf 2024 schommelen tussen 1,5 à 2,5 keer.

De koers-winstverhouding die volgde op de strategie-update werd volledig tenietgedaan na de publicatie van de jaarcijfers op 3 maart. De omzet lag boven de verwachtingen, maar de marges ontgoochelden. Vooral de polymelkzuuractiviteiten van PLA kenden een stevige terugval in het vierde kwartaal. Een herneming van de vraag wordt pas vanaf de tweede jaarhelft verwacht. Eind 2023 zal de nieuwe melkzuurfabriek in Thailand klaar zijn.

De groeiverwachtingen voor de komende jaren werden wel herhaald, al kan de eerste jaarhelft wat minder zijn. Het aandeel noteert 43 procent onder de historische piek van 53,8 euro begin 2021. Tegen een verwachte koers-winstverhouding 2023 van 20,7 is de waardering aanvaardbaar, gezien de groeiverwachtingen. Voor een koopadvies zouden we wachten op een duidelijk herstel in de PLA-markt, maar bestaande posities mogen worden aangehouden.