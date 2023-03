Lezersvraag: hebt u nog vertrouwen in Biocartis?

Blijft u, ondanks de desastreuze koersevolutie van Biocartis, bij uw koopadvies?

Biocartis heeft een zware tol betaald door na de dubbele financiering in 2019 – een kapitaalverhoging van 55 miljoen euro tegen 11,1 euro per aandeel en de uitgifte van een converteerbare obligatie voor 150 miljoen euro met vervaldatum in 2024 – te lang te wachten om bij te financieren. In 2019 leek de belangrijkste overbrugging naar winstgevendheid gelegd, maar dat veranderde door de covidpandemie begin 2020, die drastisch de groei van de cruciale oncologiefranchise vertraagde, en daarmee de tijdshorizon om winstgevend te kunnen worden. De succesvolle diversificatie in infectieziekten kon dat traject weinig veranderen.

Net op het moment dat de groeimotor in oncologie midden 2021 volop weer aansloeg, ontnam een brand op de site in Mechelen het positieve momentum dat toen allicht een financiering had gefaciliteerd. Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne begin 2022 leidden de fors gestegen rentetarieven tot een uitermate moeilijk financieringsklimaat voor nog verlieslatende groeibedrijven. Het gevolg was de lastige en noodgedwongen sterk verwaterende financiering die in januari werd afgerond en in totaal bruto 66 miljoen euro opleverde.

De kaspositie van 62,1 miljoen euro is voldoende tot ruim in 2024. De brutoschuld bedraagt circa 190 miljoen euro. De belangrijkste twee componenten zijn een senior gewaarborgde lening van 29,8 miljoen euro met vervaldatum in augustus 2026, mogelijks in aandelen om te zetten tegen minstens 0,9 euro per aandeel, en een converteerbare obligatie van 117 miljoen euro met vervaldatum in november 2026 en een conversieprijs van 1,125 euro per aandeel. Analisten verwachten winstgevendheid vanaf 2025, ten laatste in 2026. Volgens onze schatting is er nog 50 à 70 miljoen euro extra financiering nodig. De operationele cashburn verminderde in 2022 tegenover 2021 met 18,1 miljoen euro tot 36,6 miljoen. De productomzet klom met 11 procent tot 45 miljoen euro, waarvan 35,9 miljoen uit de cartridgeverkoop (oncologie +30% tot 31,3 miljoen). De brutomarge steeg op jaarbasis van 16 naar 34 procent. De totale kosten zakten van 117,5 miljoen euro tot 105 miljoen.

Voor 2023 mikt Biocartis op een productomzet van 55 à 65 miljoen euro (+25 à 35%), een brutomarge van 40 à 45 procent en een verbetering van de bedrijfskasstroom (ebitda) met 8,5 à 11,5 miljoen euro tot -25 à -28 miljoen. Dat zou een halvering van het verlies zijn tegenover 2021.

De beleggers zien het glas leger dan halfleeg, maar de rendabiliteit neemt nu snel toe en de laatste rechte lijn richting winstgevendheid is in zicht. De zonet aangekondigde eerste Amerikaanse goedkeuring van een oncologietest (MSI in darmkanker) is een belangrijke katalysator voor een groeiversnelling in de Verenigde Staten. Door mee te doen met de kapitaalverhoging tegen 0,75 euro per aandeel gaven we aan te blijven geloven in het groeiverhaal van Biocartis, maar ook dat het noodzakelijk is de gemiddelde aankoopprijs drastisch te verlagen. Koopwaardig, maar met bovengemiddeld risico (rating 1C).