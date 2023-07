Koerspremie loopt verder op voor WDP

Operationeel is er tot nog toe nog geen vuiltje aan de lucht, ondanks de fors gestegen rente bij de logistieke vastgoedspeler. Dat bewijst vooreerst de blijvend hoge bezettingsgraad van 98,6 procent, tegenover 99,1 procent eind 2022 en 98,5 procent eind maart. Mede door de indexatie van de huurprijzen door de inflatie is sprake van een forse toename van de huurinkomsten met 15,4 procent, tot 163,2 miljoen euro. De klim van de winst per aandeel bedraagt 21,2 procent, tot 0,71 euro per aandeel.

De kapitaalverhoging met 300 miljoen euro in oktober deed het aantal aandelen weliswaar met 12,93 miljoen oplopen, maar het verwerven van het fiscaal gunstige FBI-statuut in Nederland had een (eenmalige) positieve impact van 9 miljoen euro (0,04 euro per aandeel) in de eerste jaarhelft. De kapitaaloperatie heeft ook voor een zeer aanvaardbare schuldgraad van 38,3 procent gezorgd. Het totale gunstige effect van het FBI-statuut is 11 miljoen euro of 0,05 euro per aandeel. En dus kan de winstverwachting van 1,35 euro per aandeel (+8%) opgetrokken worden naar 1,40 euro per aandeel (+12%). Het verwachte dividend stijgt van 1,08 euro naar 1,12 euro bruto per aandeel.

Toch reageerde markt andermaal negatief op de kwartaalcijfers. De grootste onder de gereglementeerde vastgoedvennootschappen gespecialiseerd in logistiek vastgoed zag de reële waarde van zijn vastgoedportefeuille in de eerste drie maanden opnieuw amper toenemen. Die ging van 6,6 miljard euro eind vorig jaar naar 6,7 miljard euro midden dit jaar. Dat komt onder meer door een afschrijving op de waarde van de portefeuille van 141,7 miljoen euro in de eerste jaarhelft (-54,7 miljoen in tweede kwartaal). De verklaring is de gestegen rente, waardoor vastgoedschatters een hogere rente gebruiken in hun verdisconteringsvoeten. De intrinsieke waarde per aandeel zakt van 20,7 naar 19,6 euro.





Conclusie

Het groeiverhaal van de logistieke speler is nog niet voorbij, maar de dalende intrinsieke waarde in combinatie met de aanhoudende renteverhogingen door de ECB doen het aandeel achterblijven op de marktevolutie. Het dividendrendement is wel hersteld tot boven 4 procent, maar dat is natuurlijk nauwelijks meer dan de rente op een kortlopende termijnrekening. De circa 40 procent koerspremie tegenover de intrinsieke waarde houdt ons op het ‘verkopen’-advies.





Advies: verkopen

Risico: gemiddeld

Rating: 3B

Koers: 27,24 euro

Ticker: WDP BB

ISIN-code: BE0003763779

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 5,64 miljard euro

K/w 2022: 22

Verwachte k/w 2023: 20

Koersverschil 12 maanden: -10%

Koersverschil sinds jaarbegin: +2%

Dividendrendement: 4,1%