Koersdaling Umicore is rationeel

De aandeelhouders van Umicore hebben betere tijden beleefd. De recordkoers van 60 euro in de zomer van 2021 is ingeruild voor minder dan 24 euro. Het is geleden van 2016 dat het aandeel zo laag noteerde. Die aderlating lijkt overdreven, maar is rationeel. De batterijen leveren bijlange nog niet de winstgroei die enkele jaren geleden was beloofd en tegelijk daalt de winstbijdrage van de recyclagedivisie, die de voorbije jaren het mooie weer maakte. Die dubbele ontgoocheling vertaalt zich in een lagere winst en voorlopig weinig overtuigende vooruitzichten. Over heel 2023 verwacht het management een bedrijfscashflow tussen 960 en 1.020 miljoen euro, wat 10 procent minder is dan in 2022. Die bedrijfscashflow kan uitmonden in een nettowinst van 500 miljoen euro. Bij de huidige beurskapitalisatie van 5,8 miljard euro levert dat een koers-winstverhouding van een kleine 12 op, wat best te verantwoorden is, gezien de onzekere marktomstandigheden waarin Umicore moet navigeren.

De katalysatorendivisie krijgt de minste aandacht, maar levert wel de grootste winstbijdrage aan de groep. De afdeling zette een sterke eerste jaarhelft neer in het spoor van de wereldwijd herstellende autoproductie en het hogere marktaandeel. Dat is ook de teneur voor de tweede jaarhelft, zodat de divisie een nog hogere bedrijfscashflow kan afleveren dan in het recordjaar 2022.

De recyclageafdeling heeft het moeilijker. De marges en de bedrijfscashflow staan fel onder druk door de gedaalde prijzen voor de materialen die Umicore recycleert en opnieuw verkoopt. Vooral de prijzen voor rhodium en palladium namen dit jaar een diepe duik. In de eerste helft van 2022 was een kilo rhodium gemiddeld nog 505.000 euro waard, in de eerste helft van dit jaar gemiddeld nog 267.000 euro. Intussen is de prijs gedaald tot 120.000 euro. De prijzen voor palladium vertonen een vergelijkbaar verloop. Een overaanbod voor beide materialen ligt aan de basis van de prijsdaling en belooft geen prijsherstel. De inkomsten van Umicore zijn indekkingscontracten nog deels beschermd tegen die prijsdalingen, maar die bescherming neemt in 2024 verder af, zodat het ergste leed nog niet voorbij lijkt. Dit jaar zal de bedrijfscashflow onder het niveau van 2023 blijven, maar nog ruim boven de historische niveaus van voor 2020.

De haperende recyclagedivisie verhoogt de druk op de verkoop van batterijmaterialen om de winst de volgende jaren te doen groeien. Beperkte volumes en investeringskosten beperken voorlopig de winstbijdrage, maar in 2024 verwacht het bedrijf een aanzienlijke toename van de volumes, die verzekerd is door de recente contracten die Umicore afsloot met grote Europese autobouwers als Volkswagen, Stellantis en Mercedes-Benz. De bedrijfscashflow zal niet even snel toenemen door de nog altijd hoge investeringskosten. Het management geeft ook aan dat de focus eerder ligt op winstgevende contracten dan op het scoren van volumes. Het blijft wel afwachten wat de dominante batterijtechnologie wordt. Umicore heeft vooral geïnvesteerd in de NMC- en HLM-technologie, die betere prestaties oplevert dan de goedkopere LFP-technologie, die vooral in China gebruikt wordt. De Chinese producent CATL kondigde onlangs echter een doorbraak met de LFP-technologie aan. Ook de ontwikkeling van de solid-statebatterijen, die nog betere prestaties tegen nog lagere kosten beloven, staat voor een doorbraak, maar gelukkig neemt Umicore op dit front mee het technologisch voortouw.





Conclusie

Een koers-winstverhouding van 12 is fair, gezien de moeilijke marktomstandigheden en de onzekerheid over welke de dominante batterijtechnologie wordt. De aandeelhouders zullen nog even geduld moeten oefenen. Het advies blijft houden.