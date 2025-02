Koers Lotus Bakeries valt terug onder 10.000 euro

In lijn met de verwachtingen presteren is niet voldoende om een negatieve koersreactie te vermijden.

Opnieuw heeft de onderneming uit het Oost-Vlaamse Lembeke met de jaarresultaten de hoge verwachtingen ingelost. Maar topman Jan Boone had bij de halfjaarcijfers al aangegeven: eigenlijk kan Lotus Bakeries niet meer sneller groeien, want de productiecapaciteit daartoe ontbreekt.

De groepsomzet bedroeg 1,231 miljard euro in 2024, perfect in lijn met de analistenconsensus. Dat betekent dat er opnieuw een mijlpaal sneuvelt, die van meer dan 600 miljoen euro omzet in het eerste halfjaar. In de eerste zes maanden van 2023 ging de omzet nog maar voor de eerste keer boven 500 miljoen (501,1 miljoen). Het blijft dus hard gaan. Op jaarbasis is er sprake van een omzettoename van 15,9 procent (1,06 miljard euro in 2023). Dat is minder dan de geweldige klim van 19,6 procent in het eerste halfjaar, maar was dus ingecalculeerd. De uitdaging van de productiecapaciteit zal worden verlicht wanneer de nieuwe productiefaciliteit in Thailand (Chonburi) van start zal gaan. Dat is wel nog even wachten. De ingebruikname is voorzien voor het tweede kwartaal van 2026.

Lotus Biscoff liet een volumegroei van 21 procent optekenen in 2024.

Intussen raast de trein van de succesvolle mondialisering van Lotus Biscoff, het speculooskoekje, verder met 21 procent volumegroei in 2024 en een maximale productiecapaciteit. De ambitie om van Biscoff op langere termijn een topdriekoekje van de wereld te maken, mag dan ook met vertrouwen worden uitgesproken. Het is in de top tien de sterkste groeier onder de koekjesmerken. Daardoor staat Biscoff voor het eerst in de top vijf.

De tweede groeimotor is de verdere ontplooiing in steeds meer landen van de gezonde snacks (Bear, Nakd, Trek en Kiddylicious). Ook dat segment groeit met een duizelingwekkende snelheid van gemiddeld 17 procent per jaar sinds de start negen jaar geleden. Dat was ook het groeicijfer voor 2024.

De derde pijler in het Lotus Bakeries-verhaal zijn de lokale specialiteiten, zoals de Luikse Wafels en de Madeleines. Daar is groeien veel minder vanzelfsprekend, maar het segment ging toch met 5 procent vooruit in 2024.

De afgelopen twee jaar investeerder Lotus Bakeries voor een recordbedrag van circa 200 miljoen euro. Desondanks blijft de netto financiële schuld laag met 110 miljoen euro of amper 5 keer de recurrente bedrijfskasstroom (rebitda). Daarmee kan het dividend forser dan de omzet- en de winstgroei laten toenemen: +31 procent, van 58 naar 76 euro per aandeel.

De omzettoename is bijzonder straf, net als de aanhoudende klim van de onderliggende ebitda (bedrijfskasstroom). Die klom over het vorige boekjaar met 17,2 procent tot 243,1 miljoen euro (207,5 miljoen euro in 2023). Dat levert een ebitda-marge van 19,7 procent op. Het nettoresultaat klom 19,0 procent tot 156,3 miljoen euro of een winst per aandeel van 187,8 euro, ook perfect in lijn met de analistenconsensus.

Conclusie

Lotus Bakeries bevestigt eens te meer de status van uitzonderlijk groeiverhaal op Euronext Brussel. Maar dat unieke karakter leidde ook tot een uitzonderlijk hoge waardering (51 keer de winst 2024). In lijn met de verwachtingen presteren, is dus niet voldoende om een negatieve koersreactie te vermijden. Vorige keer hebben we het advies verlaagd omdat bij koersen boven 12.000 euro afgelopen zomer de waardering te extreem was geworden. Na de ruim 20 procent koersdaling tot onder 10.000 euro geven we opnieuw een neutraal advies voor de langetermijnbelegger.

houden/afwachtenlaag2A

Koers: 9.640 euro

Ticker: LOTB BB

ISIN-code: BE0003604155

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 7,90 miljard euro

K/w 2024: 51

Verwachte k/w 2025: 45

Koersverschil 12 maanden: +10%

Koersverschil sinds jaarbegin: -10%

Dividendrendement: 0,7%