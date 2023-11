KBC zwakt vooruitzichten 2024 af

Over de resultaten van het derde kwartaal kunnen we weinig negatiefs vertellen. Toch kwam de beurskoers na de presentatie opnieuw onder druk. Het aandeel flirt nu zelfs weer met de grens van 50 euro. In maart stond het KBC-aandeel nog op 70 euro, maar Silicon Valley Bank, Crédit Suisse en andere kwamen het bankfeestje verstoren. In ons land deed de staatsbon de grootbanken vele miljarden euro’s spaargeld verliezen. Het gevoel dat de lange rente en de rentemarge een piek hebben bereikt, bevestigde KBC enigszins door een sombere, voorzichtige en dus lagere prognose voor 2024 naar voren te schuiven. Het management gaat nu uit van een vlak verloop van de nettorente-inkomsten (5,4 miljard euro).

KBC loste in het derde kwartaal grotendeels de marktverwachtingen in, maar niet over de hele lijn. Het beste deel was het nettoresultaat van 877 miljoen euro, bijna 17 procent meer dan in het derde kwartaal van vorig jaar, maar wel ruim 9 procent lager dan in het tweede kwartaal. De analistenconsensus is met 7 procent geklopt. Per aandeel zagen we een stijging tot 2,07 euro, tegenover 1,77 euro in het derde kwartaal van vorig jaar.

De analisten zijn vooral geïnteresseerd in de evolutie van de nettorente-inkomsten. Die vormen de stabiele basis van de winst. Daar bleef de Belgische grootbank met 1,382 miljard euro net onder de lat van de analisten, die op 1,394 miljard lag. Het is 25 miljoen euro minder (-1,8%) dan in het tweede kwartaal, maar wel 6,5 procent beter dan het derde kwartaal van vorig jaar. Desondanks kwamen de totale inkomsten met 2,715 miljard euro toch nog (+1,0%) uit boven de gemiddelde analistenverwachting van 2,689 miljard euro.

De aandeelhouders zijn ook en vooral geïnteresseerd in de aandeelhoudersvergoedingen. KBC blijft ook in 2023 een stevige dividendbetaler. Aandeelhouders worden verwend met 4 euro bruto dividend per aandeel als ‘basisdividend’ voor het boekjaar 2022. Er is bovendien voor de aandeelhouders nog een extra verwennerij. De bank is, na de goedkeuring door de raad van bestuur, sinds 11 augustus bezig met de uitvoering van het inkoopprogramma van 1,3 miljard euro. Dat ligt perfect in lijn met het surpluskapitaal dankzij de uitstekende liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s (400 miljoen euro) en de som die vrijkomt na de afronding van de verkoop van verplichtingen van KBC Bank Ireland (1 miljard euro). Een extra dividend krijgen de KBC-aandeelhouders nog niet, terwijl sommige analisten de voorbije maanden toch op 400 miljoen euro aan ‘superdividend’ hadden gerekend. Het aandeel ging ex-coupon op 15 november voor het gebruikelijke interim-dividend van 1 euro per aandeel. Dat blijft bijzonder leuk nieuws voor de referentie-aandeelhouder KBC Ancora, die 18,6 procent van KBC-aandelen aanhoudt. Het is een typische Belgische monoholding, met enkel KBC-aandelen in portefeuille en waarvan de inkomsten bijna uitsluitend uit KBC-dividenden bestaan.





Conclusie

Even hadden Europese bankaandelen het momentum. Met dank aan de aanhoudende renteverhogingen van de ECB, die de rentemarge van de Europese banken flink deed verbeteren. Maar onlangs kwamen de aandelen opnieuw onder druk door het besef dat de rentemarge al een piek heeft bereikt, mede door de commerciële druk op de banken om de spaarrentes te verhogen. De waardering is daarom weer zeer redelijk, tegen 1 keer de boekwaarde, een verwachte koers/winst van amper 6 en een dividendrendement in de buurt van 8 procent. Die erg lage waardering rechtvaardigt een positief advies.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 51,04 euro

Ticker: KBC BB

ISIN-code: BE0003565737

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 21,82 miljard euro

K/w 2022: 7,5

Verwachte k/w 2023: 6

Koersverschil 12 maanden: +2%

Koersverschil sinds jaarbegin: -16%

Dividendrendement: 7,8%