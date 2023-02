KBC gaat aandeelhouders andermaal rijkelijk belonen

Het KBC-aandeel noteerde in oktober nog onder 50 euro. Maar mee door de jaarcijfers over 2022 klom de koers weer boven 70 euro. De markt had bepaalde positieve verwachtingen van de cijfers en werd niet bedrogen.

Door straffe cijfers in het vierde kwartaal en fraaie jaarresultaten worden de aandeelhouders verwend met een brutodividend van 4 euro per aandeel voor het boekjaar 2022 als basisdividend (inclusief interim-dividend van 1,0 euro bruto per aandeel, uitgekeerd in november). En de verwennerij gaat door. In de eerste jaarhelft zal de raad van bestuur een dubbele beslissing nemen. Vooreerst of er een buitengewoon interim-dividend komt, of een aandeleninkoop, of een combinatie van beide met het surpluskapitaal van 400 miljoen euro. Daarnaast zal de raad beslissen hoe KBC het bedrag van 1 miljard euro zal inzetten, dat vrijkomt door de verkoop van de verplichtingen van KBC Bank Ireland. Het brutodividendrendement bedraagt sowieso 5,8 procent, maar kan oplopen tot meer dan 10 procent. Dat is ook leuk nieuws voor referentieaandeelhouder KBC Ancora (18,6% van KBC-aandelen).

In het vierde kwartaal haalde KBC een nettoresultaat van 818 miljoen euro, tegenover 663 miljoen euro in de periode van oktober tot en met december 2021 (+23,4%). Dat is ver boven de analistenconsensus van 696 miljoen euro en de nettowinst van het derde kwartaal (776 miljoen euro). Per aandeel betekent dat een stijging op jaarbasis van 1,56 naar 1,93 euro en op kwartaalbasis van 1,83 naar 1,93 euro.

De nettojaarwinst in 2022 ligt 250 miljoen euro of 9,6 procent hoger: van 2,614 naar 2,864 miljard euro, of van 6,75 naar 6,15 euro per aandeel. De Belgische grootbank wist te verrassen met een toename van de nettorente-inkomsten van 9 procent in het vierde tegenover het derde kwartaal en zelfs van 20 procent tegenover hetzelfde kwartaal van vorig jaar (1,416 versus 1,177 miljard euro). Dat is 70 miljoen of ruim 5 procent beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 1,346 miljard euro. Daardoor kwamen de totale inkomsten met 2,257 miljard euro boven de 1,887 miljard euro van het laatste kwartaal van vorig jaar uit en ook boven de gemiddelde analistenverwachting van 2,168 miljard euro. Voor het hele boekjaar bedroegen de totale inkomsten 8,612 miljard euro, boven de eigen prognose van 8,4 miljard euro.

De exploitatiekosten liepen, ondanks de hoge inflatie, maar beperkt op van 1,078 naar 1,160 miljard euro. De nettoprovisiekosten bleven onder controle met 451 miljoen euro. De bedrijfsleiding wist ook aangenaam te verrassen met een gemiddelde stijging van 6 procent voor de totale inkomsten in de periode 2022-2025. Dat zou 10,3 miljard euro betekenen in 2025 versus een analistenconsensus van 9,5 miljard euro.





Conclusie

De waardering is onlangs weer wat opgelopen, maar blijft aanvaardbaar tegen 1,5 keer de boekwaarde, een koers-winstverhouding van 10,5 voor 2022 en een verwachte k/w van 9. De aandelen mogen in portefeuille blijven (houden, rating 2B).





Koers: 70,48 euro

Ticker: KBC BB

ISIN-code: BE0003565737

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 29,40 miljard euro

K/w 2022: 10,5

Verwachte k/w 2023: 9

Koersverschil 12 maanden: -8%

Koersverschil sinds jaarbegin: +17%

Dividendrendement: 5,9%