Just Eat Takeaway is op de goede weg

De maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (JET) heeft in het eerste halfjaar meer winst gemaakt dan verwacht. Dat geeft vertrouwen in de margedoelstelling op de lange termijn. Het streven een groter marktaandeel heeft bij JET plaatsgemaakt voor meer focus op de winstgevendheid. Dat loont.

In de eerste jaarhelft was er een aangepaste ebitda van 143 miljoen euro, tegenover 134 miljoen euro verlies in dezelfde periode vorig jaar. De analistenverwachting van 121 miljoen euro is daarmee ruimschoots overtroffen. Het nettoverlies werd teruggebracht van 3,5 miljard naar 258 miljoen euro. Vorig jaar moest JET de waarde van zijn Amerikaanse dochter flink afwaarderen. De winstverbetering is te danken aan kostenbesparingen en hogere bezorgtarieven en commissies die JET vraagt aan restaurants.

Het aantal bestellingen daalde met 12 procent. Omdat de waarde per bestelling hoger uitvalt, daalde de orderwaarde tegen constante valuta slechts met 6 procent, naar 13,2 miljard euro. JET rekent een percentage van de orderwaarde als commissie aan restaurants. De vergelijkingsbasis was nog altijd moeilijk, omdat veel consumenten in de coronaperiode maaltijden online bestelden.

Langzaam gaat het weer de goede kant op. Na een daling van de orderwaarde met 8 procent in het eerste kwartaal volgde een krimp van 4 procent in het tweede kwartaal. In de belangrijkste markten, Noord-Europa en het Verenigd Koninkrijk/Ierland, is de groei alweer positief. Met uitzondering van Zuid-Europa en Australië is JET op ebitda-niveau overal winstgevend. In Noord-Europa lag de ebitda-marge op 5 procent van de bestelwaarde en volgens JET is het VK/Ierland (nu 1,8%) op weg naar dezelfde marge. In Noord-Amerika heeft het bedrijf veel concurrentie en bleef de marge steken op 1 procent.

JET handhaaft zijn margedoelstelling van ruim 5 procent voor de lange termijn. Gezien de snelle omslag op de belangrijkste markten zal de scepsis in de markt over de haalbaarheid van die doelstelling waarschijnlijk afnemen, zeker wanneer Just Eat zijn Amerikaanse tak weet te verkopen.





Conclusie

Voor dit jaar houdt het bedrijf vast aan zijn verwachting van een bedrijfskasstroom (ebitda) van circa 275 miljoen euro en een ordergroei van -4 tot +2 procent. Het gaat echt wel de goede richting uit met Just Eat Takeaway en dat maakt dat het aandeel over een aanzienlijk herstelpotentieel beschikt.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 16,03 euro

Ticker: TKWY NA

ISIN-code: NL0012015705

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 3,53 miljard euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -4%

Koersverschil sinds jaarbegin: -19%

Dividendrendement: –