Jarenlange saneringen bij ArcelorMittal lonen

Het aandeel bekomt de jongste weken van een sterke stijging. De waardering blijft aantrekkelijk.

De grootste staalproducent van de wereld kan na een uitzonderlijk sterk 2021 al bij al tevreden terugblikken op een lastig 2022. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne blokten het sterke resultatenparcours af, maar de schade werd behoorlijk beperkt. Een combinatie van hogere kosten, een lagere vraag naar de eindproducten en een forse afbouw van de voorraden in de logistieke keten drukten evenwel fors op de cijfers.

Dat bleek vooral in het vierde kwartaal, waarin de hoeveelheid verscheept staal tegenover het derde kwartaal met 6,9 procent terugviel tot 12,63 miljoen ton. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2021 betekent dat een forse daling met 19,9 procent. De omzet daalde met 11 procent tot 16,9 miljard en met 18,8 procent tegenover het vierde kwartaal van 2021.

De bedrijfskasstroom of ebitda zakte veel forser, met 52,7 procent tot 1,26 miljard dollar (-75,1% tegenover 2021), in lijn met de gemiddelde analistenverwachting. De nettowinst van 30 dollarcent per aandeel bleef onder de gemiddelde verwachting van 38 dollarcent. In het vierde kwartaal van 2021 bedroeg dat cijfer nog 3,93 dollar, en in het derde kwartaal 1,11 dollar. Op jaarbasis was er een nettowinst per aandeel van 10,2 dollar tegenover het uitzonderlijke hoge 13,5 dollar in 2021. Dat cijfer houdt rekening met 1 miljard dollar afschrijvingen op activa in Oekraïne en 0,3 miljard waardeverminderingen van de staalvoorraden (door de lagere staalprijzen).

De verschepingen op jaarbasis daalden met 11,2 procent tot 55,9 miljoen ton. Zonder de impact op de activiteiten in Oekraïne en zonder de joint venture in Italië bedroeg de terugval 4,5 procent.

De gemiddelde staalprijs lag op jaarbasis nog 16,6 procent hoger, zodat de jaaromzet alsnog met 4,3 procent toenam tot 79,8 miljard dollar. De ebitda daalde met 27 procent, van 19,4 miljard dollar tot 14,2 miljard.

Het brutodividend wordt opgetrokken van 38 naar 44 dollarcent per aandeel. De betaling zal gelijk worden gespreid over twee betalingen, in juni en december. De bedoeling blijft daarbovenop eigen aandelen in te kopen.

Sinds september 2020 kocht en vernietigde Arcelor liefst 30 procent van de uitstaande aandelen tegen gemiddeld 24,34 euro per aandeel. Toch zakte de nettoschuld eind 2022 tot 2,2 miljard dollar, tegenover 3,5 miljard verwacht en 4 miljard eind 2021. Voor 2023 verwacht het management een verdere daling, ondanks een stijging van de kapitaalsinvesteringen van 3,5 miljard dollar in 2022 tot 4,5 à 5 miljard.

De sterk verbeterde financiële situatie laat het bedrijf toe gericht te blijven investeren. Met een ebitda per ton van 100 dollar blijft de winstgevendheid ruim boven de vroegere dieptepunten. Het waardecreatieplan van 1,5 miljard dollar bracht in het eerste jaar 0,4 miljard op. Lopende strategische investeringsprojecten tot eind 2024 voor 4,2 miljard dollar zullen 1,2 miljard extra ebitda aanleveren, boven op 0,5 miljard van recente overnames in de Verenigde Staten (Texas) en Brazilië (nog af te ronden).

De staalreus verwacht in 2023 buiten China een stijging van de wereldconsumptie tussen 2 en 3 procent. De eigen verschepingen zouden met circa 5 procent toenemen.





Conclusie

Het aandeel van ArcelorMittal bekomt de jongste weken van de sterke stijging de voorbije zes maanden. Zonder een stevige wereldwijde recessie en ondanks de verwachte forse daling van de winst blijft de waardering aantrekkelijk, tegen 9 keer de verwachte winst 2023 en met een ondernemingswaarde (ev) van iets meer dan 4 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) 2023.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 27,85 euro

Ticker: MT NA

ISIN-code: LU1598757687

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 24,4 miljard euro

K/w 2022: 3

Verwachte k/w 2023: 9

Koersverschil 12 maanden: +3%

Koersverschil sinds jaarbegin: +10%

Dividendrendement: 1,5%