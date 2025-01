Intekenen op kapitaalverhoging Gimv

Zoals aangekondigd, lanceert Gimv een kapitaalverhoging van 247 miljoen euro om zijn groei te versnellen. Bestaande aandeelhouders kunnen gerust intekenen. Via de uitoefening van de voorkeurrechten kan een aandeelhouder per vier aandelen Gimv in portefeuille één nieuw aandeel verwerven tegen 34,5 euro per stuk. Die prijs houdt een korting van ongeveer 40 procent in op de nettoactiefwaarde, die eind 31 december 57,3 euro per aandeel bedroeg. Ook voor beleggers die nog geen aandeelhouder zijn, is de holding interessant. Ook de beurskoers noteert met een overdreven korting op de intrinsieke waarde.

De timing van de kapitaalverhoging is op het eerste gezicht vreemd. Het lijkt voor Gimv lucratiever eigen aandelen op te kopen tegen die korting, dan nieuwe aandelen uit te geven. Toch is de operatie zinvol, omdat Gimv als kleine beurswaarde onvoldoende verhandelbaar is om de grotere beleggers warm te maken. Een schaalvergroting moet dus helpen de korting te verkleinen. Met de kapitaalverhoging als hefboom wil Gimv de volgende vijf jaar de portefeuille verdubbelen tot 3,5 miljard euro. Het vrij royale dividendbeleid blijft ongewijzigd.

Gimv maakt van de kapitaalverhoging ook gebruik om de financiële doelstellingen aan te scherpen. De voorbije jaren realiseerde Gimv voor zijn aandeelhouders gemiddeld een nettoreturn van een kleine 10 procent per jaar, behaald op basis van een portefeuillerendement van ongeveer 15 procent. De lat wordt vanaf nu gelegd op een portefeuillerendement van 17,5 procent, wat onder meer behaald moet worden door participaties in beloftevolle bedrijven langer aan te houden. Belangrijk is ook dat het finale rendement voor de aandeelhouder dichter moet aansluiten bij dat portefeuillerendement. Via schaalvoordelen en een verloningsbeleid dat beter afgestemd is op de belangen van de aandeelhouders, moet de kostenratio dalen. In 2017 bedroeg die 3,6 procent, tegenover nog 2,5 procent dit jaar. Het is duidelijk dat de komst van WorxInvest als de nieuwe referentie-aandeelhouder een nieuwe wind doet waaien bij Gimv, in het voordeel van alle aandeelhouders.

De finale return en de evolutie van de nettoactiefwaarde hangt uiteraard in grote mate af van de prestaties van de portefeuillebedrijven. In de eerste helft van het boekjaar 2024-2025, afgesloten op 30 september, stegen de omzet en de bedrijfscashflow van die bedrijven gemiddeld met respectievelijk 12 en 19 procent. Die prestaties lagen ook aan de basis van het portefeuillerendement van 12 procent in de eerste helft van het boekjaar. Het werd dus niet behaald door het opschroeven van de waarderingen. De portefeuillebedrijven worden vrij conservatief gewaardeerd in de boeken van Gimv, zodat de eigenlijke korting op de intrinsieke waard is opgelopen tot ongeveer 50 procent.

De portefeuillebedrijven kunnen de volgende jaren op hun elan doorgaan. Samen met aangepaste verloningsbeleid in het voordeel van de aandeelhouder moet dat zorgen voor een gestage toename van de nettoactiefwaarde en dus de creatie van aandeelhouderswaarde. “We geloven erin en volgen de kapitaalverhoging volledig. Dit is voor ons een no-brainer”, zegt Filip Dierckx, uitvoerend voorzitter van WorxInvest.

Conclusie

Gimv verhoogt het kapitaal om de groei te versnellen en zichzelf aantrekkelijker te maken voor grote beleggers. De kwaliteit van de sober gewaardeerde portefeuille en een verloningsbeleid dat beter afgestemd is op de belangen voor de aandeelhouder, moeten de volgende jaren voor aantrekkelijke returns zorgen. Bestaande en nieuwe aandeelhouders kunnen intekenen met een korting van ongeveer 40 procent op de intrinsieke waarde. Voor Gimv is dit een nieuwe start. We behouden het koopadvies.