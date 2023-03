Immobel voelt woningmarkt afkoelen

Over de jaarcijfers van de oudste vastgoedontwikkelaar van het land (sinds 1863) kun je spreken over zowel een halfvol als een halfleeg glas.

Immobel beleeft onder Marnix Galle, voorzitter van de raad van bestuur en referentieaandeelhouder, een tweede jeugd met de oogstjaren 2018 en 2019. De covid-19-pandemie strooide roet in het eten in 2020. In 2021 was er al weer flink beterschap. Maar sinds de coronacrisis is het een hobbelig parcours door de gewijzigde macro-economische context met vooral een opgelopen rente.

Vandaar het halflege glas voor 2022: de bedrijfsopbrengsten zijn stevig teruggelopen (-37,9%): van 392,8 miljoen euro in 2021 naar 243,9 miljoen euro vorig jaar. Het recordjaar blijft 2019 met 419,5 miljoen euro bedrijfsopbrengsten. Nog veel erger is de duik van het nettoresultaat van 92,15 naar 10,72 miljoen euro (-88,3%). Maar daarin zit een waardevermindering op goodwill van 43,8 miljoen euro, geboekt in het kader van de strategie om de ontwikkeling van kleine woonprojecten in de rand van Parijs af te bouwen en zich te concentreren op gemengde projecten in het centrum van de Lichtstad.

Daarnaast wordt ook de investmentmanagementactiviteit (Immobel Capital Partners) van Londen naar Brussel verplaatst om de kosten jaarlijks met 15 miljoen euro (-30%) te verminderen vanaf 2024. Daarmee komen we bij het halfvolle glas. Zonder die waardevermindering bedroeg de onderliggende nettowinst toch nog 54,5 miljoen euro, omdat in België en Polen de verkoop van woonprojecten sterk bleef. Elders ging het moeizamer. Dat winstcijfer blijft in historisch perspectief zeer respectabel.

Conclusie

Immobel ambieert om het dividend jaarlijks met 4 tot 10 procent op te trekken. Dat lukt niet voor het boekjaar 2022, want het management stelt voor om het dividend ongewijzigd te laten op 3,05 euro per aandeel. Dat levert, door de vorig jaar teruggevallen beurskoers, een aantrekkelijk dividendrendement op. Het is voldoende om het aandeel in portefeuille te houden. Maar verder gaan we niet meer, wegens de stijgende rente die ook bij ons de woningmarkt dreigt te doen afkoelen.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 48,45 euro

Ticker: IMMO BB

ISIN-code: BE0003599108

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 486,4 miljoen euro

K/w 2022: 45

Verwachte k/w 2023: 11

Koersverschil 12 maanden: -30%

Koersverschil sinds jaarbegin: +8%

Dividendrendement: 6,3%