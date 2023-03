Hopen op een nieuwsrijk 2023 voor Hyloris

We verwachten dat de intensere nieuwsstroom in 2023 en 2024 de koersevolutie positief zal beïnvloeden.

Hyloris overtuigde niet in 2022. Vooreerst was er op 30 juni de Complete Response Letter die partner AFT Pharmaceuticals ontving van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA) over de goedkeuringsaanvraag voor Maxigesic IV. Er blijkt gelukkig geen probleem met de werkzaamheid en de veiligheid van de intraveneus toegediende pijnstiller, maar het leidt wel tot anderhalf jaar vertraging van de goedkeuringsbeslissing. De omzet uit Maxigesic IV en Sotalol IV, het tweede goedgekeurde product, verdubbelde in 2022 tot circa 2 miljoen euro.

De tweede ontgoocheling in 2022 was het feit dat het tempo stokte waarmee nieuwe productkandidaten in de pijplijn terechtkomen. Na een intens einde van 2021, waarin vier nieuwe productkandidaten werden aangekondigd, bleef de teller in 2022 steken op één nieuwkomer: HY-083, een kandidaat-middel ter behandeling van idiopatische rhinitis (chronische of acute ontsteking van het neusslijmvlies). In januari volgde HY-088, een middel tegen mineralentekorten in het bloed. Volgens CEO Stijn Van Rompay kan dat middel al in 2026 op de markt komen.

Hyloris heeft twee producten op de markt, veertien producten in ontwikkeling en drie generische producten in de pijplijn. Het team werkt koortsachtig aan de uitbreiding van de pijplijn, die tegen eind 2024 uit dertig productkandidaten (inclusief producten op de markt) zou moeten bestaan. Ook bij de producten die al in de pijplijn zitten, traden vorig jaar hier en daar vertragingen, onder meer voor de beloftevolle intraveneuze toepassing van aspirine (aspirin IV). 2023 wordt ook een druk jaar voor klinische studies.

Het ontwikkelingsprogramma van de volledige pijplijn is gefinancierd met de beschikbare kaspositie van 43,5 miljoen euro eind 2022.

Conclusie

Het aandeel van Hyloris hield het voorbije jaar opvallend goed stand en reageert typisch positief op nieuwe productaankondigingen. We verwachten dat de intensere nieuwsstroom in 2023 en 2024 de koersevolutie positief zal beïnvloeden. In afwachting blijft de portefeuillewaarde koopwaardig.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 13,18 euro

Ticker: HYL BB

ISIN-code: BE0974363955

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 369 miljoen euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -24%

Koersverschil sinds jaarbegin: +12%

Dividendrendement: –