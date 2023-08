Historische mijlpalen voor Lotus Bakeries

Lotus Bakeries realiseerde een volumegroei van 8 procent in de eerste jaarhelft.

Meerdere mijlpalen kenmerken de halfjaarcijfers van 2023 van Lotus Bakeries. Ten eerste heeft de koekjesproducent dankzij een omzettoename van 84,4 miljoen euro in absolute termen voor het eerst een halfjaar afgesloten met een omzet van meer dan 500 miljoen euro (501,1 miljoen euro). Dat betekent dat 2023 historisch wordt met een jaaromzet boven 1 miljard euro. In relatieve termen was er een stevige omzetklim van 20,2 procent (waarvan 8% volumegroei) tegenover 14,1 procent voor de eerste helft van het vorige boekjaar. Dat is 5,1 procent beter dan de gemiddelde analistenverwachting (476,6 miljoen euro).

Daarnaast is Lotus Bakeries er voor het eerst in geslaagd in de Verenigde Staten voor het koekjessegment een penetratiegraad van meer dan 5 procent te halen. Dat betekent dat 5 procent van de Amerikaanse gezinnen wekelijks minstens één Lotus Biscoff-product koopt.

Het is het symbool van de succesvolle mondialisering van Lotus Biscoff, het speculooskoekje. In het eerste halfjaar tekende het andermaal een groei van 20 procent tegen constante wisselkoersen op. De bedrijfstop herhaalde de ambitie om Biscoff op de langere termijn naar de top drie van de wereld te brengen. Het is in de top tien van koekjesmerken de sterkste groeier en staat sinds de tweede helft van 2022 op de zesde plaats in de wereldranking.

Naast het koekje gaat het ook om speculoospasta (Lotus Biscoff Spread), het Lotus Biscoff Sandwich Cookie (de concurrent voor het best verkochte koekje, Oreo), Lotus Biscoff Ice Cream en Lotus Biscoff Chocolade.

De tweede groeimotor is de ontplooiing in steeds meer landen van de gezonde snacks: Bear, Nakd, Trek en Kiddylicious. De omzettoename bedroeg 25 procent in de eerste jaarhelft. Het Verenigd Koninkrijk is de bakermat van Natural Foods, maar de groei wordt steeds meer buiten dat land gerealiseerd. Deze tak werd versterkt door de volledige verwerving van Peter’s Yard, een merk van zuurdesemcrakers en -crisps. De eerste participatie van het incubatorfonds FF2032 dateert van 2019.

De derde pijler in het Lotus Bakeries-verhaal zijn de lokale specialiteiten. Daar is groeien veel minder vanzelfsprekend. Een groei van de omzet van meer dan 15 procent in het eerste halfjaar is een aangename verrassing.

De afgelopen twee jaar heeft het bedrijf een recordbedrag van 236 miljoen euro geïnvesteerd. Toch blijft de netto financiële schuld met 184,4 miljoen euro of 1,0 keer rebitda stevig onder controle. De capaciteit in de Amerikaanse fabriek van Mebane werd onder meer verdubbeld. In de zomer van vorig jaar kondigde Lotus aan dat er een derde Lotus Biscoff-fabriek komt in Thailand, die tegen 2026 operationeel zal zijn.

De forse kosteninflatie en de kosten voor expansie vreten aan de winstmarges. De aangepaste rebit (bedrijfswinst uit doorlopende activiteiten) steeg met 14,3 procent van 68,6 naar 78,42 miljoen euro. De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) klom 16,1 procent van 82,5 naar 95,8 miljoen euro. Dat levert een rebitda-marge van 19,1 procent op. Dat is een daling in vergelijking met de 19,8 procent voor de eerste helft van 2022. Het recurrent nettoresultaat klom 13,5 procent tot 59,84 miljoen euro of een winst per aandeel van 73,02 euro.

Conclusie

Lotus Bakeries schrijft een uitzonderlijk groeiverhaal op Euronext Brussel. Tegen 47 keer de verwachte winst 2023 en 28 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) is de waardering bijzonder pittig. Maar dit groeiverhaal kan nog jaren doorgaan. We geven het advies ‘houden voor de langere termijn’.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 7.240 euro

Ticker: LOTB BB

ISIN-code: BE0003604155

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 5,90 miljard euro

K/w 2022: 55,5

Verwachte k/w 2023: 47

Koersverschil 12 maanden: +25%

Koersverschil sinds jaarbegin: +15%

Dividendrendement: 0,6%