Heel fair gewaardeerde kwaliteit

“Onze portefeuille is in vorm. De omzet van onze bedrijven in portefeuille steeg in de eerste helft van het boekjaar met 17 procent, de bedrijfscashflow nam met 13 procent toe. De toename van de cashflow was vooral organisch en dus van goede kwaliteit”, zegt Koen Dejonckheere, de CEO van Gimv. Het portefeuillerendement bedroeg 13,3 procent in zes maanden. Daarmee levert Gimv een van de beste semesters ooit af. Gimv streeft naar 15 procent op jaarbasis. De buit is dus al bijna binnen voor dit boekjaar.

Gimv heeft in dit boekjaar al een nettowinst van 158 miljoen euro of 5,8 euro per aandeel op zak, wat het eigen vermogen naar 51,3 euro per aandeel tilt. Bij een koers van 43 euro noteert het aandeel met een korting van ongeveer 15 procent op een portefeuille die in de boeken van Gimv heel fair gewaardeerd is. Voor beleggers blijft Gimv daarom interessant, om te investeren in een jonge en kwaliteitsvolle selectie niet-genoteerde bedrijven.

De koers reageerde positief op de puike halfjaarcijfers, maar Gimv temperde zelf het enthousiasme door op een voorzichtige start van de economie te wijzen in 2024. “Sedert covid beleven we een volatiel zaagtandherstel. Vooral de industrie moet nu eerste de kostenexplosie verteren en overtollige voorraden wegwerken. Bedrijven zijn voorzichtig in hun budgettering voor volgend jaar. Dit zou de laatste zaagtand moeten zijn voor de economie opnieuw rustiger vaarwater vindt. We rekenen op signalen van herstel in de loop van de tweede helft van 2024”, zegt Koen Dejonckheere.

Een haperende economie in 2024 kan dus wegen op het resultaat van de tweede helft van het lopende boekjaar, maar Gimv maakt zich sterk dat de onderliggende trends achter de resultaten van de portefeuillebedrijven intact blijven. Die bedrijven zouden op de lange termijn sneller groeien dan de economie. De waardestijging van de portefeuille kan dus gestoeld blijven op aandikkende bedrijfscashflows en moet het niet hebben van stijgende waarderingen.

Ook de voorbije zes maanden was dat zo. Er was 116 miljoen euro aan niet-gerealiseerde meerwaarde. De gehanteerde waardering daalde zelfs licht, van 8,8 naar 8,7 keer de bedrijfscashflow. Dat is een heel faire waardering, die royaal ruimte laat voor toekomstige meerwaarden.

De gerealiseerde exits zorgden voor 70 miljoen euro winst. De verkochte bedrijven gingen tegen 2 keer de aanschaffingswaarde de deur uit, goed voor een jaarlijks rendement van 15 procent. Het exit-palmares over de jongste tien jaar is trouwens behoorlijk indrukwekkend. In die periode verkocht Gimv voor 2,12 miljard euro belangen, die het voor 687 miljoen had ingekocht. De gerealiseerde meerwaarde was voor 77 procent te danken aan betere bedrijfsresultaten. Waarderingen kunnen schommelen, maar op langere termijn bepalen de winstcijfers de waarde van een bedrijf.

Om te kunnen oogsten, moet Gimv natuurlijk ook continu zaaien. In de eerste helft van het boekjaar investeerde Gimv 85 miljoen euro, de helft in drie nieuwe portefeuillebedrijven, de andere helft in aanvullende overnames bij de bestaande portefeuille. Op de bankrekening staat nog ruim 200 miljoen euro.

Conclusie

Na een moeilijk 2022 krabbelde Gimv met verve overeind in 2023. De bedrijven in portefeuille boekten fraaie resultaten, wat de basis legde voor een portefeuillerendement van 13,3 procent in zes maanden. De eerste helft van 2024 kondigt zich moeilijker aan, maar de waardering van de portefeuille is heel fair en de beurskoers biedt een korting van 15 procent op de intrinsieke waarde van 51,3 euro per aandeel. We behouden het koopadvies.

Koers: 43 euro

Ticker: GIMB BB

ISIN-code: BE0003699130

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,2 miljard euro

K/w 2022-2023: –

Verwachte k/w 2023-2024: 7

Koersverschil 12 maanden: -1%

Koersverschil sinds jaarbegin: -3,5%

Dividendrendement: 5,8%