Groeiversnelling bij argenx houdt aan

Het argenx-aandeel reeg de jongste dagen, weken en maanden de recordkoersen aaneen.

Traditioneel communiceert argenx aan de vooravond van de jaarlijkse JP Morgan Healthcare Conference over de strategische prioriteiten voor het komende jaar. Met een voorlopige omzet over het vierde kwartaal van 737 miljoen dollar verpulverde het opnieuw de verwachtingen (638 miljoen). In absolute cijfers gaat het om de grootste stijging tegenover het vorige kwartaal (+164 miljoen dollar), een verbetering van het vorige record van 95 miljoen in het derde kwartaal. Tegenover het vierde kwartaal van 2023 was er een toename met 97 procent. De jaaromzet bedraagt 2,19 miljard dollar, 84 procent meer dan in 2023 (1,19 miljard).

De groeiversnelling vanaf het derde kwartaal is een gevolg van de succesvolle commercialisatie van Vyvgart Hytrulo (de onderhuidse toedieningsvorm van efgartigimod) voor de neuromusculaire ziekte CIDP en van de aanhoudend sterke groei in de spierziekte gMG. Het aantal CIDP-patiënten in behandeling steeg van 300 eind september naar omtrent 1.000 eind december. Intussen zijn voor minstens 90 procent van de potentiële CIDP-patiënten gunstige terugbetalingscontracten onderhandeld met de verzekeringsmaatschappijen, terwijl 25 procent van de voorschrijvende artsen nog geen ervaring hadden met Vyvgart. Meerdere van die artsen schreven Vyvgart ook al voor aan een gMG-patiënt.

Argenx sloot het transformerende jaar 2024 dus bijzonder sterk af. Naast de Amerikaanse goedkeuring voor CIDP in juni was er in december ook de beslissing om de fase II/III-studies met efgartigimod voor alle drie van de geteste subtypes van de auto-immuunspierziekte myositis voort te zetten. De resultaten worden in de tweede helft van 2026 verwacht. Het gezamenlijke potentieel wordt op 3 à 4 miljard dollar geschat, vergelijkbaar aan gMG en CIDP.

Topman Tim Van Hauwermeiren schetste op de JP Morgan-conferentie drie prioriteiten voor 2025. Vooreerst het bereiken van meer patiënten met Vyvgart. Dat moet mogelijk zijn door de verdere organische en geografische groei in gMG, de stevige groei in CIDP en de verwachte goedkeuring op 10 april in de Verenigde Staten van de voorafgevulde inspuiting, de derde toedieningsvorm van efgartigimod. Diezelfde goedkeuringsbeslissing volgt in Europa in de eerste jaarhelft en in Japan en Canada in de tweede jaarhelft.

De tweede prioriteit is het versnellen van de ontwikkeling van de laat-klinische pijplijn. Dit jaar zullen tien fase III- en tien fase II-studies lopen, gespreid over efgartigimod, empasiprubart (ARGX-117) en ARGX-119. Voor efgartigimod komen er in de tweede jaarhelft resultaten van de registratiestudie voor seronegatieve MG-patiënten en van een fase II-studie voor de nierziekte lupus nefritis. In 2026 volgen behalve resultaten voor myositis nog resultaten voor de oogziekten TED en oculaire MG, de bloedziekte ITP en systemische sclerose (fase II) en in 2027 voor het syndroom van Sjögren. Met empasiprubart is de eerste fase III-studie gestart voor multifocale motorische neuropathie (MMN, resultaten in de tweede helft van 2026), een vergelijkingsstudie tegenover de huidige standaardbehandeling, en start in de eerste jaarhelft een vergelijkbare fase III-studie voor CIDP. Daarnaast lopen twee fase II-studies met verwachte resultaten in de tweede helft van 2025 en in de eerste helft van 2026. Met ARGX-119 krijgen we fase Ib-resultaten voor CMS in de tweede jaarhelft, fase IIa-resultaten voor de spierziekte ALS in de eerste helft van 2026 en start dit jaar een fase II-studie voor een derde indicatie.

De derde prioriteit is het opstarten van de eerste klinische studies met vier nieuwe moleculen: ARGX-109, ARGX-121, ARGX-213 en ARGX-220.

Het aandeel reeg de jongste dagen, weken en maanden de recordkoersen aaneen. De resultaten en vooruitzichten blijven buitengewoon sterk. Vanaf 2025 wordt argenx structureel winstgevend en kan het een nieuwe categorie beleggers aantrekken. De waardering tegen circa 11 keer de (conservatieve) verwachte jaaromzet is verre van overdreven, maar na de geweldige koersklim sinds vorige zomer is het advies minstens voor even ‘houden’ (rating 2B).

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 639,0 euro

Ticker: ARGX BB

ISIN-code: NL0010832176

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 38,6 miljard euro

K/w 2024: –

Verwachte k/w 2025: 320

Koersverschil 12 maanden: +85%

Koersverschil sinds jaarbegin: +5%

Dividendrendement: –