Groeimotor 7C Solarparken draait op volle toeren

De groei bij 7C Solarparken blijft heel sterk en de vooruitzichten uitstekend.

De jaarcijfers van 2022 bezorgden de Belgische ontwikkelaar en uitbater van zonnepanelenparken in Duitsland en België records alom. De laatst verhoogde verwachtingen werden nog overschreden. De jaaromzet bedroeg 85,1 miljoen euro, een toename met 52,7 procent tegenover 2021 en te vergelijken met de laatste prognose van 80 miljoen (oorspronkelijk 62 tot 65 miljoen). De bedrijfskasstroom of ebitda klom 53,7 procent hoger, van 48,6 miljoen euro in 2021 tot 74,7 miljoen. Daar lag de laatste prognose op 70 miljoen euro en werd begin 2022 gemikt op 49,1 miljoen (scenario met prijsplafond) tot 55,4 miljoen (zonder prijsplafond). De negatieve impact op de ebitda van het prijsplafond in Duitsland vanaf 1 december bleef beperkt tot 0,9 miljoen euro, maar zal dit jaar groter zijn. De uitzonderlijk hoge ebitda vertaalde zich in een nettokasstroom per aandeel van 0,85 euro, tegenover 0,56 euro in 2021 (+51,8%). Hier evolueerden de jaarverwachtingen van initieel 0,53 tot 0,61 euro naar 0,70 euro.

Dat de cijfers dermate afwijken, komt door de enorme vlucht die de energieprijzen vorig jaar namen, maar ook door de onzekerheid over het al dan niet invoeren van een prijsplafond. De hoge energieprijzen zorgden ervoor dat 7C op jaarbasis een gemiddelde prijs van 243 euro per megawattpiek realiseerde, een toename met 20,1 procent tegenover 2021. De jongste jaren daalde dat cijfer steevast wegens de lagere gegarandeerde prijzen op recenter gebouwde parken.

Ook de sterke groei van de zonnepanelenparkenportefeuille dreef de recordcijfers. In 2022 steeg de operationele capaciteit met 15,6 procent tot 341 megawattpiek. Het geïnstalleerd vermogen groeide in 2022 met 65 megawattpiek tot 404 megawattpiek, nipt boven het doel van 400 megawattpiek tegen eind 2022. Tot slot hielp de zon stevig mee. Het gemiddelde aantal uren zonneschijn lag 6 procent boven het langetermijngemiddelde en 12 procent boven het ongewoon somber 2021. Het productierendement van de zonneparken lag 9,7 procent hoger dan in 2021. Dat leidde tot een toename van de groepsproductie met 28,8 procent tot 348 gigawattpiek.

Door de uitzonderlijk sterke kasstromen daalde de nettoschuld van 176,5 tot 140,9 miljoen euro, of een zeer lage schuldgraad van 2,5 keer de verwachte ebitda voor 2023. Rekening houdend met een normale zonneschijn en een normalisering van de elektriciteitsprijzen rekent CEO Steven De Proost voor 2023 op een daling van de ebitda tot 57 miljoen euro en van de nettokasstroom per aandeel tot 0,60 euro. Het businessplan tot 2024 veronderstelde een cijfer van 0,54 euro per aandeel. Voor 2024 verhoogde 7C de verwachtingen van 0,60 euro naar 0,65 euro per aandeel. Het brutodividend verhoogt van 0,11 naar 0,12 euro per aandeel.

Het doel is de portefeuille tegen eind 2023 uit te breiden tot 465 megawattpiek en tegen eind 2024 tot 520 megawattpiek. Voor het eerst werd het doel uitgesproken om in 2030 1.000 megawattpiek te bereiken. De financiering van de groei tot eind 2024 en van het stijgende werkkapitaal wordt verzekerd door de recente kapitaalverhoging van 11,3 miljoen euro en de uitgifte in mei van een obligatie voor 8 miljoen euro, inclusief 4 miljoen opties om te zetten in nieuwe aandelen tegen 3,75 euro (opbrengst 15 miljoen euro).

Conclusie

Het aandeel viel de voorbije twaalf maanden stevig terug van de historische piek door de onzekerheid over prijsplafonds en de stijgende rentetarieven. De groei blijft echter heel sterk en de vooruitzichten uitstekend. Het aandeel is opnieuw aantrekkelijk gewaardeerd en blijft in de voorbeeldportefeuille.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 3,77 euro

Ticker: HRPK GY

ISIN-code: DE000A11QW68

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 312,3 miljoen euro

K/w 2022: 12

Verwachte k/w 2023: 18

Koersverschil 12 maanden: -17%

Koersverschil sinds jaarbegin: -11%

Dividendrendement: 3%