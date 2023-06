Goede start voor Ackermans & van Haaren

Ackermans & van Haaren blijft geduldig uitkijken naar nieuwe investeringskansen en verwacht in 2023 een resultaat in lijn met 2022.

De Antwerpse holding Ackermans & van Haaren (AvH) had een goede jaarstart. De kwartaalomzet van DEME steeg tegenover vorig jaar met 9 procent tot 672,2 miljoen euro. De segmenten Offshore Energy en Environmental groeiden bovengemiddeld. Het orderboek blijft de records aan elkaar rijgen, van 6,19 miljard euro eind 2022 naar 7,1 miljard op 31 maart. De werken aan het eerste Amerikaanse offshore windmolenpark zijn gestart. DEME herhaalde dat het voor 2023 een hogere omzet verwacht, met een vergelijkbare ebitda-marge (17,9% in 2022). Ook het segment Private Banking (Delen Private Bank en Bank J. Van Breda) startte het jaar sterk. Het beheerde vermogen steeg het voorbije kwartaal met 4,8 procent tot 60,5 miljard euro. Tegenover 31 maart 2022 is het beheerde vermogen wel gedaald met 2,4 procent (62 miljard euro onder beheer).

Sinds de verkoop van het belang (91,8%) in Anima Care aan AG voor een puike meerwaarde van 237 miljoen euro in 2022 , is het segment vastgoed en seniorenzorg volledig geconcentreerd rond Nextensa. De reële waarde van de vastgoedportefeuille stabiliseerde in het eerste kwartaal op 1,29 miljard euro (1,34 miljard op 31 maart 2022). Het nettoresultaat daalde van 21,8 miljoen euro vorig jaar tot 9,8 miljoen, maar dat cijfer omvatte een herwaardering van 12,5 miljoen. De onderliggende huurinkomsten stegen met 10 procent tot 17,5 miljoen euro en het operationeel resultaat van de ontwikkelingsprojecten klom van 4,5 naar 5,6 miljoen euro. Door een aantal geslaagde verkopen daalde de schuldgraad de voorbije twaalf maanden van 46,28 naar 43,28 procent (42,56% eind 2022). AvH breidde zijn belang in Nextensa uit van 58,53 tot 59,5 procent.

In de afdeling Energie en grondstoffen kon de palmoliegroep Sipef in het eerste kwartaal, dankzij sterke productiecijfers in Papoea-Nieuw-Guinea (+12,8% tot 42.444 ton), de trage productiestart in Indonesië compenseren en de groepsproductie alsnog verhogen met 2,8 procent tot 87.639 ton. De groep bevestigde de goede jaarvooruitzichten, weliswaar zonder het record van 108,2 miljoen dollar in 2022 te evenaren. In juli betaalt Sipef een recorddividend van 3 euro bruto per aandeel. AvH blijft gestaag aandelen bijkopen en verhoogde in het voorbije kwartaal de deelneming in Sipef van 36,81 tot 37,07 procent. In de divisie Growth Capital (private equity) was het belangrijkste nieuws de verkoop van het 50 procent-belang in Telemond, een wereldleider in de productie van telescopische kranen voor de industrie. De verkoop bracht 55 miljoen euro op, met een meerwaarde van 19 miljoen.

AvH heeft nog tot eind 2023 een inkoopprogramma van eigen aandelen lopen voor 70 miljoen euro. Daarvan was tot 31 maart 17,8 miljoen euro besteed, goed voor 0,38 procent van de uitstaande aandelen. Belangrijker is te kijken naar de nieuwe investeringen met de kaspositie die het voorbije kwartaal toenam van 498,7 miljoen tot 516,9 miljoen euro. AvH lichtte in april een tip van de sluier op door tot 53 miljoen euro te investeren in een gezamenlijk bod (met Ashish Dandekar en Convergent Finance) op Camlin Fine Sciences, een Indiase producent van hoogwaardige voedingsstoffen.





Conclusie

AvH blijft geduldig uitkijken naar nieuwe investeringskansen en verwacht in 2023 een resultaat in lijn met 2022, zonder rekening te houden met de uitzonderlijk hoge meerwaarde in 2022 (354 miljoen euro). Het aandeel loopt sinds begin dit jaar 2,7 procent achterop op de Bel-20 en blijft koopwaardig (rating 1A).

Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 154,20 euro

Ticker: ACKB BB

ISIN-code: BE0003764785

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 5,17 miljard euro

K/w 2022: 7

Verwachte k/w 2023: 11

Koersverschil 12 maanden: -1%

Koersverschil sinds jaarbegin: -4%

Dividendrendement: 2%