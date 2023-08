Geen operationele zorgen voor Aedifica

Aedifica, de Europese topspeler in zorgvastgoed (609 locaties voor 46.400 bedden in acht landen), kwam in juli met een ongemakkelijke kapitaalverhoging. De operatie gebeurde tegen 52 euro, waardoor het aantal aandelen met 18 procent toenam. CEO Stefan Gielens verdedigde de kapitaaloperatie door te wijzen op het belang van de lage schuldgraad en een ‘oorlogskas’. Volgens hem evolueert het zorgvastgoed snel naar een kopersmarkt, waar het essentieel is door de markt gezien te worden als een partij die kan kopen en niet moet verkopen.

Operationeel vielen geen onaangename verrassingen te noteren bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers. Op 30 juni bedroeg de reële waarde van het vastgoed 5,76 miljard euro, tegenover 5,70 miljard euro eind 2022. De nettohuurinkomsten zijn op jaarbasis met 18 procent gestegen tot 154,7 miljoen euro en met 5,1 procent bij een ongewijzigde portefeuille tegenover eind vorig jaar. Dat levert na zes maanden een winst per aandeel van 2,76 euro op, of een toename met 17 procent tegenover 30 juni 2022. De nettoactiefwaarde voor de reële waarde van de indekking tegen de stijgende rente bedroeg 77,48 euro per aandeel (80,48 euro per aandeel, inclusief de niet-gerealiseerde meerwaarde op de indekkingen), tegenover 75,84 euro per aandeel op 31 december 2022. Voor 2023 bevestigde de bedrijfsleiding de verwachting voor het dividend van 3,80 euro bruto per aandeel (3,70 euro in 2022). De prognose voor de winst per aandeel wordt opgetrokken van 4,78 naar 4,85 euro. Door de kapitaalverhoging zakt de schuldgraad wel van 45,6 procent eind juni naar ruim 39 procent.





Conclusie

We gaven het management het voordeel van de twijfel over de timing van de kapitaalverhoging, al heeft de koers de bodem van de voorbije vijf jaar opgezocht. Een vastgoedvennootschap is beter gewapend met een oorlogskas en een lage schuldgraad. Sinds vorig najaar geven we geen koopadvies meer, maar na de kapitaalverhoging hebben we het advies opgetrokken omwille van de stevige kapitaalpositie en de onderwaardering tegenover de intrinsieke waarde.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 57,00 euro

Ticker: AED BB

ISIN-code: BE0003851681

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 2,72 miljard euro

K/w 2022: 12

Verwachte k/w 2023: 11,5

Koersverschil 12 maanden: -42%

Koersverschil sinds jaarbegin: -24%

Dividendrendement: 6,8%