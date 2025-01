Galapagos splitst op in twee bedrijven

De aangepaste structuur biedt meer mogelijkheden voor waardecreatie en we verwachten dat de beleggers dat de komende maanden geleidelijk zullen erkennen.

Het biotechbedrijf Galapagos begon het nieuwe jaar met de verrassende mededeling zichzelf in twee beursgenoteerde bedrijven te willen opsplitsen. De operatie zou tegen de zomer moeten rond geraken en is bedoeld om een duidelijkere strategische focus toe te laten.

Galapagos 2.0 zal zich toeleggen op de verdere ontwikkeling van het CAR-T-oncologieplatform op basis van het gepatenteerde gedecentraliseerde T-celproductieplatform. Dat platform verlaagt de doorlooptijd voor de productie van de CAR-T-cellen drastisch naar zeven dagen, met betere effectiviteit en veiligheid tot gevolg en lagere produtiekosten. Belangrijk is dat Galapagos 2.0 de volledige ontwikkelings- en commercialiseringsrechten krijgt van de pijplijn, mits het royalty’s betaalt op de toekomstige netto-omzet van bepaalde producten.

Er komt een stevige re-organisatie die het aantal banen met 40 procent zal verminderen, voornamelijk in België en Frankrijk. De afslanking komt er omdat Galapagos 2.0 de ontwikkeling van de zogenaamde kleine moleculen niet zal voortzetten. De komende periode worden de strategische opties voor onder meer de TYK2-remmer GLPG3667 bekeken. De twee lopende fase II-studies met GLGPG3667 in dermatomyositis en systemische lupus worden wel verder afgewerkt (nog twaalf tot achttien maanden).

De recurrente jaarlijkse cashburn van Galapagos 2.0 halveert in 2025 naar 175 à 225 miljoen euro. Galapagos 2.0 zal op het moment van de opsplitsing over circa 500 miljoen euro cash beschikken, voldoende tot begin 2028. Het management verwacht voor dat moment voldoende waarde-inflectiemomenten om extra financiering te verzekeren. De ambitie is de eerste CAR-T-molecule (GLPG5101) tegen 2028 op de markt te krijgen. Het Amerikaanse luik van de Atalanta-1-studie met GLPG5101 in de bloedkanker recidief/refractair non-Hodgkin lymfoom (R/R NHL) zal in het eerste kwartaal de eerste patiënten behandelen. Daarnaast versnelt de ontwikkeling van de pijplijn van celtherapieën en wordt het netwerk van gedecentraliseerde T-celproductieplatformen in de Verenigde Staten en Europa verder uitgebouwd.

Het tweede bedrijf, voorlopig SpinCo genoemd, zal beschikken over circa 2,45 miljard euro cash. De bedoeling is een portfolio van activa in oncologie, immunologie en virologie te verwerven via overnames, partnerschappen en licentienames. SpinCo zal over een apart, ervaren management en raad van bestuur beschikken. De bedoeling is SpinCo op Euronext te laten noteren, met de intentie later naar de Amerikaanse Nasdaq-beurs te trekken. De aandeelhouders van Galapagos zullen op het moment van de afsplitsing per aandeel in bezit één aandeel van SpinCo ontvangen. Het bedrijf mikt op de zomer om alles rond te hebben.

Belangrijk is dat de samenwerking met Gilead blijft lopen voor SpinCo, al zijn er bijsturingen. De ontwikkelingen zullen volledig losgekoppeld zijn van Galapagos 2.0, wat strategisch meer mogelijkheden biedt en voor de investeerders een duidelijker beeld schetst. Gilead Sciences zal in beide bedrijven 25 procent van de uitstaande aandelen bezitten.

Conclusie

De initieel enthousiaste reactie op de opsplitsingsplannen van Galapagos keerde al snel om en intussen noteert het aandeel (tegen 0,5 keer de kaspositie) circa 15 procent onder het niveau van voor de aankondiging. De aangepaste structuur biedt nochtans meer mogelijkheden voor waardecreatie en we verwachten dat de beleggers dat de komende maanden geleidelijk zullen erkennen. We bevestigen het koopadvies en bekijken een mogelijke opname in de voorbeeldportefeuille.



koopwaardighoog1C

Koers: 24 euro

Ticker: GLPG AS

ISIN-code: BE0003818359

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 1,58 miljard euro

K/w 2023: 8

Verwachte k/w 2024: –

Koersverschil 12 maanden: -32%

Koersverschil sinds jaarbegin: -12%

Dividendrendement: –