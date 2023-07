Galapagos is voor de geduldige belegger

Er is geduld nodig om Galapagos een nieuwe elan te bezorgen, maar we blijven optimistisch.

Bij Galapagos staat de commercialisatie van de JAK1-remmer Jyseleca (filgotinib) centraal. Vorig jaar haalde die een hoger dan initieel verwachte jaaromzet van 87,6 miljoen euro. Voor 2023 werd bij de jaarrapporteringeen omzetvork van 140 tot 160 miljoen euro vooropgesteld. Jyseleca is goedgekeurd in Japan en Europa voor de indicaties reuma en de darmziekte UC.

Inclusief voor de darmziekte van Crohn en axiale spondyloarthritis stelde Galapagos een piekomzet van 500 miljoen euro voorop. Maar helaas faalde begin februari het fase III-onderzoek in patiënten met de darmziekte van Crohn. Daarop zakte de verwachte piekverkoop naar 400 miljoen. Bij de halfjaarrapportering op 3 augustus zal een nieuwe, lagere omzetverwachting voor 2023 worden geformuleerd.

Gelukkig is er nog de enorme kaspositie van 3,99 miljard euro, afgerond 60,5 euro per aandeel. Dat was een daling met 104 miljoen tegenover eind 2022. De verwachte cashburn voor 2023 bedraagt 380 tot 420 miljoen euro.

De strategische focus verschuift naar de uitbouw van een nieuwe franchise in CAR-T-kankertherapieën. Dat gebeurt op basis van de overname vorig jaar van het Nederlandse Cellpoint en het Amerikaanse AboundBio.

In december 2022 werden eerste goede data gepresenteerd met CD19 CAR-T GLPG5101 in een fase I/IIa-studie in bloedkanker rNHL. De eerste goede data in het fase I-studieluik met CD19 CAR-T ‘5201 in bloedkanker rCLL van begin 2023 werden in juni op een congres gepresenteerd. De komende maanden krijgen we de fase I-data van beide studies. Voor het jaareinde starten expansiecohorts met ‘5101 en ‘5201, een eerste fase I/II-studie met ‘5301 (BCMA CAR-T) en wordt de aanvraag ingediend voor een eerste klinische studie (CD19 CAR-T) in de Verenigde Staten.

Conclusie

Er is geduld nodig om Galapagos een nieuwe elan te bezorgen. We blijven optimistisch dat topman Paul Stoffels vanuit de lage waardering van 0,6 keer de kaspositie op termijn aandeelhouderswaarde zal creëren.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C