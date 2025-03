Fraai herstel voor Recticel

De schuimrubberproducent Recticel bouwt verder aan de transitie in een pure isolatiespeler.

Bij de publicatie van de resultaten van 2024 kondigde bedrijf aan 50 miljoen euro te investeren in Noord-Amerika voor een greenfieldproject voor isolatiepanelen. Het gaat om een nieuwe fabriek, die tegen eind 2026 in gebruik zou moeten worden genomen. Daarnaast investeert het in een recyclagefabriek in Wevelgem.

Voorheen lag de klemtoon eerder op externe groei. Eerst was er de aankoop van het Sloveense Trimo (2022) en daarna van Rex Panels & Profiles uit Doornik.

De jaarcijfers van 2024 mogen er best zijn. Mede dankzij de bijdrage van Rex is de groepsomzet in 2024 met 15,3 procent geklommen tot 610,2 miljoen euro. In de eerste jaarhelft ging het om een stijging van 12,2 procent en in de tweede helft om 18,3 procent. Ook zonder Rex is de omzet gestegen, met 4,5 procent.

Eind december 2023 had Recticel een nettokaspositie van 161,9 miljoen euro of bijna 3 euro per aandeel. Na de aankoop van Rex en een stijging van het werkkapitaal zijn de liquiditeiten eind 2024 teruggevallen tot 74,4 miljoen euro of nog ruim 1 euro per aandeel.

Voor het hele jaar werd gemikt op een aangepaste bedrijfkasstroom (ebitda) van circa 50 miljoen euro en daar is men uitgekomen met een aangepaste ebitda van 49,6 miljoen euro of een stijging van 26,7 procent tegenover de 39,2 miljoen euro voor 2023. Het zorgt ervoor dat de ebitda-marge (ebitda/omzet) is opgelopen van 7,4 naar 8,1 procent. Het nettoresultaat maakte een sprong van 3,3 naar 18,1 miljoen euro. Per aandeel klimt het van 0,06 naar 0,32 euro. Er wordt voorgesteld het dividend op 0,31 euro per aandeel te houden.

Conclusie

Het aandeel is maar deels hersteld van de terugval de voorbije twee jaar. Tegen 1,4 keer de verwachte boekwaarde en zowat 9 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar is de waardering redelijk. We bevestigen de adviesverhoging van eind januari.



Advies: koopwaardig

gemiddeld1B

Koers: 11,14 euro

Ticker: REC BB

ISIN-code: BE0003656676

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 638,5 miljoen euro

K/w 2024: –

Verwachte k/w 2025: 13

Koersverschil 12 maanden: +3%

Koersverschil sinds jaarbegin: +7%

Dividendrendement: 3,0%