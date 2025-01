FDA verpest de feestdis voor Fagron

De aandeelhouders van Fagron werden aan de vooravond van Kerstmis op een onverwachte counter getrakteerd door het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA). Op 19 december stuurde de FDA een waarschuwingsbrief naar Fagron in verband met tekortkomingen in de steriele faciliteit in Wichita, voortvloeiend uit een routine-audit van de FDA in juni 2024. Fagron had bij de halfjaarrapportering zeven opmerkingen na de audit gemeld, maar de waarschuwingsbrief was een onaangename verrassing.

Fagron heeft de voorbije maanden al heel wat vorderingen gemaakt om tegemoet te komen aan de opmerkingen, waarvan sommige gerelateerd zijn aan strengere eisen die de FDA oplegt aan de nog jonge industrie. Hoewel de FDA geen strikte deadline oplegde, zit Fagron op schema op tegen mei in orde te zijn. Daarna is het aan de FDA om zijn akkoord te geven.

De waarschuwing is ernstig, maar niet uitzonderlijk. Alle vergelijkbare faciliteiten hebben een dergelijke brief ontvangen. Het management gaf aan volop te vertrouwen in een goede afloop. Op termijn kan dit voor het kroonjuweel van Fagron extra marktaandeel opleveren.

Fagron ziet geen noemenswaardige impact op de verkoop en bevestigde de vooruitzichten. Het verwacht voor 2024 een jaaromzet van 850 à 870 miljoen euro (+11,4 à +14% tegenover 2023) en een stijging van de winstgevendheid.

Voor 2025 kondigde het twee nieuwe overnames aan voor een gezamenlijke ondernemingswaarde van 30 miljoen euro. Het gaat om het compoundingbedrijf CareFirst Specialty Pharmacy in de Verenigde Staten en Injeplast, een fabrikant van hoogwaardige plastic verpakkingen in Brazilië. Beide bedrijven realiseren een hogere marge dan het gemiddelde van Fagron (19,5% in 2023).

Conclusie

Het aandeel van Fagron herstelde door het overnamenieuws deels van de koersdreun na de waarschuwingsbrief van de FDA, maar noteert nog een kleine 10 procent lager. We verwachten dat de problemen worden opgelost en maken van de zenuwachtigheid gebruik om het advies te verhogen. De waardering tegen 15,6 keer de verwachte winst 2024 is aantrekkelijk.



koopwaardig: gemiddeld: 1B

Koers: 17,12 euro

Ticker: FAGR BB

ISIN-code: BE0003874915

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,25 miljard euro

K/w 2023: 17,6

Verwachte k/w 2024: 15,6

Koersverschil 12 maanden: -0,6%

Koersverschil sinds jaarbegin: +2,2%

Dividendrendement: 1,8%