EVS mikt op gouden medaille in 2023

EVS Broadcast Equipment is wereldklasse in het nichesegment van de live(sport)verslaggeving. Je vindt de apparatuur van EVS terug in zowat 90 procent van alle regiewagens in de wereld. De belangrijkste opdracht is op te schuiven richting de studio-omgeving. CEO Serge Van Herck had goed nieuws door opnieuw een hogere omzet voor 2023 in het vooruitzicht te stellen.

Beetje bij beetje probeert het Luikse technologiebedrijf de status van groeiwaarde te heroveren. Na het prima omzetcijfer van 137,6 miljoen euro voor het boekjaar 2021, scoorde EVS vorig jaar een nog 7,7 procent hogere omzet met 148,2 miljoen euro, mooi in de vooropgestelde vork van 145 tot 150 miljoen euro. Tegen constante wisselkoersen komen we uit op +3,5 procent, met dank aan de gunstige invloed van een verhoogde omzet in Noord-Amerika en meer inkomsten uit de studio-omgeving.

Dankzij de overname van het Nederlandse Axon uit 2020 is er een complementariteit ontstaan in de producten voor liveverslaggeving. Dat leidt tot meer omzet in de Verenigde Staten. Het afsluiten van een langetermijncontract met een bigtechspeler mag als een hoogtepunt van 2022 worden gezien. Anderzijds werd de omzetgroei geremd door de schaarste aan componenten, waardoor de levertermijnen verlengden.

Het minder goede nieuws was de druk op de marges. Ondanks de omzettoename zien we een terugval in het bedrijfsresultaat (ebit) tegenover 2021: van 37,1 naar 31,7 miljoen euro (-5,4%). De margedruk was groter in het tweede dan het eerste halfjaar. In de eerste zes maanden was de ebit-marge teruggevallen van 24,9 procent naar 23,3 procent. Over het volledige boekjaar gaan we van 27,0 naar 21,4 procent. Dat is toch een stijging van 160 naar 560 basispunten. Het nettoresultaat vertoonde een achteruitgang van 34,9 naar 31,3 miljoen euro of van 2,57 naar 2,29 euro per aandeel. De aandeelhouders krijgen een brutodividend van 1,6 euro per aandeel.

Voor dit jaar zijn er twee grote uitdagingen. Vooreerst bewijzen dat ook in een oneven jaar omzetgroei mogelijk is. Op basis van een uitstekend gevuld orderboek (141,8 miljoen euro eind 2022 of 122% meer dan eind 2021) geeft het management een eerste prognose voor de omzet tussen 145 en 155 miljoen euro voor 2023. Dat bewijst dat EVS de afhankelijkheid van de grote sportevenementen, zoals de Olympische Spelen, weet af te bouwen. Door de opkomst van streaming hebben de klassieke mediabedrijven de jongste jaren de rem gezet op hun investeringen. De komende jaren is daar een inhaalbeweging nodig. Het toegenomen orderboek geeft aan dat daar verandering in komt. Een mogelijk nog grotere uitdaging voor dit jaar is de winstmarges weer opkrikken. De bedrijfsleiding belooft goed op de kosten te letten en de marges weer te doen toenemen.

Conclusie

De markt zette zich snel over de lagere marge in het boekjaar 2022 en focuste op de beter dan verwachte vooruitzichten voor dit jaar. We mikken voor 2023 op minstens 2,40 euro winst per aandeel of een verwachte koers-winstverhouding van amper 9,5 en tegen amper 6 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar. Beleggers mogen ook niet naast het zeer hoge brutodividendrendement van 7 procent kijken. En dat allemaal voor een bedrijf dat toptechnologie in huis heeft, een sterke marktpositie en een erg solide financiële positie (nettokaspositie van 31,3 miljoen euro eind 2022) heeft. We vinden het EVS-aandeel nog steeds ondergewaardeerd. Voor ons is de faire waarde minstens 27,50 euro.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 22,90 euro

Ticker: EVS BB

ISIN-code: BE0003820371

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 328,1 miljoen euro

K/w 2022: 10

Verwachte k/w 2023: 9,5

Koersverschil 12 maanden: +15%

Koersverschil sinds jaarbegin: +3%

Dividendrendement: 7,0%