Euronav moet op zoek naar een nieuwe kapitein

Het belangrijkste recente nieuws bij Euronav was ongetwijfeld het ontslag van CEO Hugo De Stoop. Hij was de stuwende kracht achter de geplande fusie met Frontline, maar raakte in onmin met de Noren, toen die begin dit jaar het fusieplan lieten varen. De fusie-ijver van De Stoop ging ook regelrecht in tegen de wil van de familie Saverys (CMB), die vorig jaar agressief een belang van 25 procent kocht, om de fusie tegen te houden. Financieel directeur Lieve Logghe is nu CEO ad interim.

Dat het snel kan verkeren in de olietankersector, bewijzen de recente kwartaalberichten. De eerste helft van 2022 was nog ondermaats, met nettoverliezen van respectievelijk 43,4 miljoen dollar in het eerste en 4,9 miljoen in het tweede kwartaal. De kentering kwam er vanaf het derde kwartaal, die voor het eerst sinds 2020 een kwartaalwinst opleverde (16,4 miljoen dollar). In het vierde kwartaal spurtte de nettowinst naar een zeer sterke 234,7 miljoen dollar, gevolgd door een beter dan verwacht eerste kwartaal.

Het gemiddeld dagverhuurtarief van 51.400 dollar voor de VLCC’s, tegenover 13,750 dollar in het eerste kwartaal vorig jaar, en een zeer hoge 70.600 dollar voor de Suezmax-schepen (15.500 dollar) stuwden de omzet van 114,4 miljoen naar 340 miljoen. Dat zorgde voor een nettowinst van 175 miljoen dollar of 0,87 dollar per aandeel. De vooruitzichten voor het tweede kwartaal zijn ook uitstekend: 62 procent van de VLCC-capaciteit is verkocht tegen 67.000 dollar per dag en 51 procent van de Suezmax-capaciteit tegen 62.000 dollar. Euronav keert op 13 juni (ex-dividenddatum 1 juni) het bijna volledig belastingvrije slotdividend over 2022 uit van 1,1 dollar per aandeel, op 20 juni gevolgd door een brutodividend van 70 dollarcent per aandeel over het eerste kwartaal, of een gezamenlijk nettorendement van ruim 9 procent.





Conclusie

Het aandeel van Euronav is na de explosieve stijging vorig jaar in rustiger vaarwater terechtgekomen. Het ontslag van De Stoop kan een eerste aanzet zijn om de komende weken en maanden binnen de vernieuwde raad van bestuur tot een vergelijk te komen tussen de kampende grootaandeelhouders CMB en Frontline over de te volgen strategie. We blijven heel constructief voor de olietankermarkt voor de komende jaren, maar bevestigen voorlopig het houden-advies.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 15,42 euro

Ticker: EURN BB

ISIN-code: BE0003816338

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 3,39 miljard euro

K/w 2022: 17

Verwachte k/w 2023: 7

Koersverschil 12 maanden: +37%

Koersverschil sinds jaarbegin: -8%

Dividendrendement: 7,3%