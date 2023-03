Elia maakt comeback als veilige haven

Weinig defensieve aandelen kunnen even goede papieren voorleggen als Elia Group.

Het dividend van de uitbater van hoogspanningsnetwerken volgt minstens de inflatie, het risicoprofiel is laag omdat de winst beschermd wordt door het regelgevend kader en de perspectieven zijn gunstig omdat Elia Group de volgende jaren fors investeert in de hoogspanningsnetwerken in België en Duitsland. Hoe meer Elia investeert, hoe hoger de winst. Reken de volgende vijf jaar op een stijging van de activabasis met ongeveer 15 procent per jaar. Geen haven lijkt dus zo veilig als die van Elia Group, maar de voorbije jaren hadden steeds meer beleggers die haven ontdekt, waardoor de prijs hoog was opgelopen. Bij een koers van bijna 160 euro afgelopen zomer bood het aandeel een winstrendement van 3 procent en een dividendrendement van 1,1 procent. Die karige vergoedingen maakten het aandeel kwetsbaar voor een stijging van de risicovrije rente.

Vandaag zijn de kaarten opnieuw geschud. De stijging van de langetermijnrente woog de voorbije kwartalen op de beurskoers van Elia Group. In vergelijking met de topkoers van afgelopen zomer is het aandeel met ongeveer 25 procent gedaald. Tegen de huidige koersen biedt het aandeel een winstrendement van 4,5 procent en een dividendrendement van 1,6 procent. Dat is nog vrij karig vergeleken met het rendement van 2,8 procent dat een Belgische overheidsobligatie met een looptijd van tien jaar vandaag biedt, maar Elia Group kan een gestage stijging van de winst en het dividend beloven. Het aandeel blijft gevoelig voor de evolutie van de rente, maar de recente turbulentie in de banksector verhoogt het risico op een stevige groeivertraging of een recessie van de westerse economie later dit jaar. In dat scenario is de kans groot dat de rente daalt en dat beleggers opnieuw op zoek gaan naar veilige havens.

In 2022 steeg de nettowinst met 23,8 procent tot 342 miljoen euro, goed voor een winst van 4,8 euro per aandeel, dankzij de investeringen in België en Duitsland, een hogere gereguleerde vergoeding in België na de kapitaalverhoging van vorig jaar, en een vrij omvangrijke winstbijdrage van de Nemo Link, de niet-gereguleerde hoogspanningsverbinding tussen België en het Verenigd Koninkrijk. Die resultaten leverden een rendement op eigen vermogen van 7,51 procent op. Voor dit jaar verwacht het management dat dit rendement licht onder druk staat. In België daalt het rendement op eigen vermogen naar 5 à 6 procent. Ook in Duitsland staat dit rendement bij dochter 50Hertz wat onder druk, met een daling richting 8 à 10 procent, omdat er voor 2024-2027 wellicht een iets minder lucratief regelgevend kader uit de bus valt.

Voor de groep rekent het management voor 2023 op een rendement op eigen vermogen van 6 à 7 procent. Tegenover dat licht lagere rendement staat een gestage stijging van de gereguleerde activabasis, die tegen 2027 kan zijn verdubbeld. Voor de periode 2023-2027 heeft Elia Group het investeringsplan opgetrokken tot 16 miljard euro in het spoor van de Europese ambities om via een versnelde uitbouw van hernieuwbare energie de energie-onafhankelijkheid en de bevoorradingszekerheid van Europa te versterken.

Conclusie

Dankzij de daling van de koers mag Elia Group opnieuw als veilige haven bestempeld worden. Het winstrendement is met 4,5 procent zeker niet royaal, maar gegeven de gunstige vooruitzichten op lange termijn en de verhoogde kans op een groeivertraging en een daling van de langetermijnrente kunnen beleggers Elia herontdekken als schuiloord in moeilijke beurstijden. We verhogen het advies naar koopwaardig.





Advies: kopen

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 118

Ticker: ELI:BB

ISIN-code: BE0003822393

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 8,7 miljard euro

K/w 2022: 28

Verwachte k/w 2023: 24

Koersverschil 12 maanden: -6%

Koersverschil dit jaar: –11%